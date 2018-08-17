«Времена и эпохи», «Сады и люди на ВДНХ» или улётная выставка в Москва-Сити: куда сходить?
Что интересного ждет москвичей в эти выходные, рассказывает наш гид по развлечениям Оксана Фомина
Что интересного ждет москвичей в эти выходные, рассказывает наш гид по развлечениям Оксана Фомина
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Главные темы:
- Что интересного ждет москвичей на фестивале «Времена и эпохи» в эти выходные?
- Улётная выставка в Москва-Сити: Надеваешь очки виртуальной реальности и летаешь над столицей.
- V Московский международный фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»
«Времена и эпохи», «Сады и люди на ВДНХ» или улётная выставка в Москва-Сити: куда сходить?
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