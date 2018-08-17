2018-08-17T17:09:16+03:00
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«Времена и эпохи», «Сады и люди на ВДНХ» или улётная выставка в Москва-Сити: куда сходить?

Что интересного ждет москвичей в эти выходные, рассказывает наш гид по развлечениям Оксана Фомина
Оксана ФОМИНАМихаил АНТОНОВ
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Что интересного ждет москвичей в эти выходные, рассказывает наш гид по развлечениям Оксана ФоминаЧто интересного ждет москвичей в эти выходные, рассказывает наш гид по развлечениям Оксана Фомина
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Главные темы:

- Что интересного ждет москвичей на фестивале «Времена и эпохи» в эти выходные?

- Улётная выставка в Москва-Сити: Надеваешь очки виртуальной реальности и летаешь над столицей.

- V Московский международный фестиваль «Сады и люди на ВДНХ»

«Времена и эпохи», «Сады и люди на ВДНХ» или улётная выставка в Москва-Сити: куда сходить?

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