Обновленные парки Москвы: Сухие фонтаны, аллея зонтов и трассы для экстремалов

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-17T00:53:11+03:00

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Парков много не бывает. А красивых и комфортных - тем более. До конца этого года в разных районах столицы обновят и построят более 80 мест отдыха. Некоторые из них уже почти готовы. Другие доделают в ближайшие месяцы. Мы узнали, что увидят там москвичи и туристы.

«ХОДЫНСКОЕ ПОЛЕ»:

Пруд с островом

Главной фишкой парка станет сухой фонтан (это фонтан с живыми водяными струями, но не имеющий открытого бассейна). Его поставили около входа. Струи - их всего 245 штук - бьют через решетки в земле. Стартовый пуск уже был, а к концу месяца объект включат на постоянной основе.

Парк поделили на четыре спортивные зоны. Первая рассчитана на любителей скейтинга, роликовых коньков и велосипедов. Для них откроют скейт-площадку и роллердром. Вторую зону отдали под игровые виды спорта. В третьей будут проводить занятия силовыми видами на специальном атлетическом оборудовании. А в четвертой зоне на тренажерном комплексе смогут тренироваться пожилые люди. Рядом появятся два теннисных корта, два баскетбольных поля, площадки для воркаута и паркура, а также площадка для настольного тенниса.

В парке насыпали искусственные холмы со смотровыми площадками, поставили детские площадки и батутный центр. В южной части высадят яблоневую аллею, вдоль которой протянут пешеходный бульвар. Здесь также появятся пруд с островом, набережная и удобные спуски к воде. Вокруг высадят более 10 тысяч квадратных метров цветников и более 130 тысяч квадратных метров газонов. По всему парку проложили два километра велодорожек и пешеходные тропинки. Все маршруты украсят подсветкой.

Как добраться: ст. м. «ЦСКА», далее пешком 5 минут на Ходынское поле.

Фото: mos.ru

«СОКОЛЬНИКИ»:

Покатушки круглый год

До конца августа в парке «Сокольники» запустят самую длинную в Москве горку для катания на тюбингах (надувные санки) под названием «Всепогорка». То есть покатушки здесь будут круглый год. Специальное покрытие от английских производителей выдерживает любую погоду и механические повреждения.

Длина склона - 200 метров, высота - более 12. Сейчас около горки завершают благоустройство. Посетители смогут добираться до стартовой площадки на траволаторах со скоростью 0,7 метра в секунду.

А действующая площадка скейт-парка не так давно открылась после реконструкции. На ней появились радиус, скат, радиусная горка, два малых ската, стартовые зоны трех видов, комбинированный флайбокс с пирамидой, радиусная пирамида, лестница, перила трех видов. Все это занимает почти 1500 квадратов.

Как добраться: ст. м. «Сокольники», ул. Сокольнический Вал, вл. 1, стр. 1.

Пока в «Сокольниках» доделывают тюбинговую горку, экстремалы могут там же покататься в обновленном скейт-парке. Фото: mos.ru

ПАРК ИМЕНИ СВЯТОСЛАВА ФЕДОРОВА:

Все на спортплощадки!

В центре парка поставят детские аттракционы и танцплощадку. А на главной аллее - сухой фонтан и сцену для выступлений артистов и праздников. Во время прогулки посетители смогут пройтись по аллее зонтов, заглянуть в сад ароматов и библиотеку, отдохнуть на скамейках и в беседках. Действующие детские площадки обновят. Здесь появятся спортивные зоны с тренажерами, поле для мини-футбола и хоккея с трибунами для зрителей и раздевалками. При этом старую хоккейную коробку превратят в ледовую мини-арену. Ее площадь вырастет почти вдвое - с 800 до 1400 квадратных метров. Площадку обустроят по всем требованиям Континентальной хоккейной лиги. На ней можно будет проводить как районные турниры по хоккею, так и городские. А в перерывах между играми все желающие смогут кататься на коньках.

В парке также устроят велодорожки, скейт-парк и велопрокат. Футбольное поле реконструируют, а зимой на нем будут заливать каток. Рядом с детскими площадками в холода будет работать деревянная горка для катания на санках высотой 3,5 метра и длиной 12 метров.

Как добраться: ст. м. «Селигерская», далее пешком 5 минут, площадка между Дмитровским шоссе и Селигерской улицей.

«ЦАРИЦЫНО»:

Ориентируемся по цвету

В парке полностью обновили навигацию. Площадь-то для прогулок огромная - 220 гектаров, это как 300 с лишним футбольных полей! Теперь здесь стоят более 500 указателей, табличек, стендов и карт на русском, английском и китайском языках. К примеру, их можно увидеть на развилках тропинок и аллей, около дворцов, мостов, плотин и прудов. А указатели на фонарных столбах сделали двух цветов. Черные - подскажут дорогу к метро, выходу из парка, к кафе или туалету. А красные - к павильонам парка, например, к Большому дворцу или Хлебному дому.

Еще одно новшество - зеркальные киоски, в которых продают кофе, чай и снеки, а также сувениры. Торговые павильоны с кофе стоят около Плотинных и Оранжерейных ворот, рядом с Оперным домом и Третьим кавалерским корпусом. Сувенирные киоски - около Оранжерейного моста, фонтана и дамбы между Верхним и Средним Царицынскими прудами.

Для желающих угостить зверушек в парке работают автоматы с кормом. Их можно найти рядом с Плотинными и Покровскими воротами. Для белок - ассорти из фундука и семечек подсолнуха, для уточек в пруду и других птиц - комбикорм из переработанных злаков, известняковой муки и отрубей. Цена - 100 рублей за пакетик.

Как добраться: ст. м. «Царицыно», ул. Дольская, д. 1.

Под огромными навесами можно спрятаться от солнца или дождя. Фото: mos.ru

ПАРК 850-ЛЕТИЯ МОСКВЫ:

Слабакам здесь не место!

Для тренировок велосипедистов, роллеров, скейтбордистов и гонщиков на самокатах откроют четыре кольцевые трассы разного уровня сложности. Асфальтовая дорога вся будет из волн, кочек, уклонов - ни одного ровного участка. Это точно не для слабаков. Всего на площади около пяти тысяч квадратных метров протянут примерно 700 метров экстремальных маршрутов.

Трасса для начинающих райдеров длиной 65 метров, а отрезок для кардиотренировок - 160 метров. А для самых экстремальных спортсменов построят сложный спецучасток с препятствиями длиной 210 метров. Основные работы закончат до конца августа. Осенью в парке высадят новые деревья и кустарники. Здесь также проложат дорожку для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием, велосипедную дорожку и лыжероллерную трассу длиной около четырех километров. Рядом откроется стадион для биатлона, спортивная площадка с силовыми тренажерами с крытым павильоном, детская площадка и пункт проката.

Как добраться: ст. м. «Марьино», Луговой пр-д, д. 9.