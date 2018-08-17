Наше Подмосковье. Народное кино в память о подвиге

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T01:27:55+03:00

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«Подвиг подольских курсантов, которые в 1941 году встали на пути немецких захватчиков, увековечат в кино. Съемки фильма «Ильинский рубеж» начались сегодня в Подмосковье», - написал вчера в своем Instagram губернатор Московской области Андрей Воробьёв (@andreyvorobiev).

Первые съемочные дни пройдут в Подольске - историческую усадьбу «Ивановское» на несколько недель заняли киношники. В работе фильм, который будет называться «Ильинский рубеж». Это первая полнометражная художественная картина, которая полностью посвящена подвигу подольских курсантов.

В октябре 1941-го немецкие войска рвались к Москве. Под Малоярославец (Калужская область), на так называемый Ильинский боевой рубеж, были переброшены 1500 курсантов Подольского артиллерийского училища и 2 тысячи человек из пехотного училища. Вчерашние школьники. Совсем молодые ребята. Поставленная задача - продержать этот участок фронта до подхода свежих сил. Линию героически обороняли в течение десяти дней. Здесь погибли 3 тысячи из 3,5 тысячи подольских курсантов. В боях они уничтожили больше 5 тысяч немецких солдат и офицеров, взорвали около сотни вражеских танков...

В четверг на съемочную площадку приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. У киношников есть примета: перед стартом съемок нужно разбить тарелку о штатив камеры. На удачу. Съемочная группа «Ильинского рубежа» доверила это Андрею Воробьёву и продюсеру фильма Игорю Угольникову.

- Подмосковье - особое место, - сказал Андрей Воробьёв. - Конечно, в Великой Отечественной войне подвиг тех, кто сражался за Москву, хорошо известен, и каждый год мы видим, как отдаляется та эпоха, эпоха Великой Отечественной войны. Вместе с тем каждый год новые граждане России идут в детский сад, в школу, и нам очень важно сохранить патриотическое воспитание, не забыть подвиг наших дедов, прадедов. А это возможно благодаря в том числе искусству. Подвиг подольских курсантов хорошо известен. Будет здорово, если фильм внесет свою лепту в патриотическое воспитание наших детей.

«Ильинский рубеж» - первый полнометражный художественный фильм об отваге и стойкости подольских курсантов. Фото: Николай КОРЕШКОВ

Кинопроект поддержали министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, депутаты Госдумы - в том числе прославленный хоккеист Вячеслав Фетисов, многие другие политические и общественные деятели. Сценарий фильма был создан на основе документов Центрального архива Министерства обороны РФ, которые были рассекречены в 2017 году.

Продюсер Игорь Угольников ранее выпустил несколько успешных фильмов о войне - «Брестская крепость», «Батальон». По его словам, «Ильинский рубеж» оказался очень личной историей и для него самого. В строительстве того самого Ильинского рубежа участвовал дед Угольникова, который прибыл на фронт в составе народного ополчения. Дед погиб здесь 6 октября - как раз в день переброски курсантов.

- Это история о стойкости молодых людей, которые не ушли, а остались до конца, - сказал Игорь Угольников. - После этой обороны многие - больше 500 человек - доучились и продолжили бить врага. Из этих мальчишек 12 стали Героями Советского Союза, а один из них на Рейхстаге написал «За подольских курсантов»...

Отдельно продюсер поблагодарил подмосковные власти за содействие в съемках:

- Помощь губернатора, конечно же, очень важна для нас. Как и помощь города Подольска!

После посещения съемочной площадки Андрей Воробьёв также проверил, как готова к новому учебному году городская общеобразовательная школа № 18 имени Подольских курсантов. В 2019 году здесь проведут капитальный ремонт.

Губернатор пообщался с учениками и педагогами, посетил здешний Музей боевой славы и посадил вместе с ребятами на школьном дворе молодое деревце.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Во время поездки в Подольск губернатор в индустриальном парке «Коледино» встретился с предпринимателями, развивающими здесь свой бизнес. Площадка парка расположена на Симферопольском шоссе и занимает территорию в 365 га. На текущий момент здесь работают 46 компаний-резидентов, но их число постоянно увеличивается. Сейчас здесь работают около 500 человек, но к 2020 году, после запуска строящихся сейчас производственных блоков, здесь будут созданы около 5000 рабочих мест.