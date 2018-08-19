2018-08-19T11:54:58+03:00
Происшествия

На севере Москвы пенсионер застрелил жену и покончил с собой

67-летний москвич поджидал женщину у подъезда, пряча ружье в пакете [видео, эксклюзив Радио «Комсомольская Правда»]
Семен ЕЛЕНИН
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Сейчас на месте убийства работают следователи и криминалисты.Сейчас на месте убийства работают следователи и криминалисты.
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Жестокое убийство произошло утром в воскресенье на севере Москвы. В обстоятельствах сейчас разбираются следователи. 67-летний мужчина застрелил пожилую женщину, а потом покончил с собой.

Выяснилось, что убийца и его жертва когда-то были мужем и женой - развелись буквально пару лет назад.

- По предварительной информации, мужчина ждал свою бывшую жену у подъезда около часа, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Свое старое охотничье ружье он прятал в черном пакете от мусора. Очевидцы говорят, что он долго сидел на лавочке, а когда женщина вышла, подошел к ней, начал что-то жестко выговаривать. А потом несколько раз выстрелил.

В распоряжении редакции радиостанции «Комсомольская Правда» оказались эксклюзивные кадры с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из подъездов.

Видно, что первого выстрела погибшая даже не ожидала - она, вероятно, не знала, что в пакете ружье, но пыталась оттолкнуть подходящего вплотную бывшего мужа. Первая пуля попала в руку. Через несколько секунд мужчина выстрелил еще раз - в живот. Женщина упала с тротуара на проезжую часть.

Позднее пенсионера нашли мертвым.

- В мотивах сейчас разбираются следователи, - сообщил «КП» источник. - Насколько известно, у бывших супругов были некие споры вокруг недвижимости.

Сейчас на месте убийства работают следователи и криминалисты.

Напомним, что три дня назад похожее убийство произошло на востоке Москвы, в районе Гольяново. 40-летний менеджер склада Дмитрий Худаков открыл огонь из ружья по жене и ее родителям. Теща скончалась на месте, тестя спасли врачи. Сам Худаков после нападения на родственников покончил с собой.

Двойное убийство на севере Москвы.

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