Второй день фестиваля фейерверков-2018 в Москве: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 21:22 2018-08-19T21:27:17+03:00

Москвичи могут не только понаблюдать за красочным шоу, но и насладиться хорошей музыкой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 19 августа, перед жителями и гостями столицы выступают команды из Великобритании, Греции, Словакии и Андорры [видеотрансляция]

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В Москве стартовал второй день крупнейшего международного фестиваля фейерверков. В 2018 году он проходит Братеевском каскадном парке.

В субботу, 18 августа, перед жителями и гостями российской столицы уже успели выступить команды из Австрии, Соединенных Штатов, Италии и Болгарии, в воскресенье же свое пиротехническое мастерство продемонстрируют британцы, греки, словаки и представители княжества Андорра.

Перед участниками соревнования стоят две задачи - запустить фейерверк в цветах национального флага и продемонстрировать произвольную программу на тему добра и волшебства. По итогам будут выбраны три победителя, а также вручен приз зрительских симпатий.

Зрители этого "взрывного" мероприятия могут не только наслаждаться салютами, но и участвовать в различных конкурсах и квестах. Также в парке размещена сцена, на которой в это воскресенье выступает популярная группа "Звери".