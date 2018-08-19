Второй день фестиваля фейерверков-2018 в Москве: прямая онлайн-трансляция
В Москве стартовал второй день крупнейшего международного фестиваля фейерверков. В 2018 году он проходит Братеевском каскадном парке.
В субботу, 18 августа, перед жителями и гостями российской столицы уже успели выступить команды из Австрии, Соединенных Штатов, Италии и Болгарии, в воскресенье же свое пиротехническое мастерство продемонстрируют британцы, греки, словаки и представители княжества Андорра.
Перед участниками соревнования стоят две задачи - запустить фейерверк в цветах национального флага и продемонстрировать произвольную программу на тему добра и волшебства. По итогам будут выбраны три победителя, а также вручен приз зрительских симпатий.
Зрители этого "взрывного" мероприятия могут не только наслаждаться салютами, но и участвовать в различных конкурсах и квестах. Также в парке размещена сцена, на которой в это воскресенье выступает популярная группа "Звери".
Это надо видеть. Международный фестиваль фейерверков в Москве..Неповторимое шоу в небе над Москвой. Лучшие фейерверки от мастеров из Великобритании, Греции, Италии и конечно России. Фестиваль фейерверков Ростех . Смотрим, затаив дыхание.