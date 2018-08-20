Собянин: «Метро в Москве вырастет до тысячи километров. Ровно столько, сколько в Нью-Йорке»

СЕГОДНЯ 14:18 2018-08-20T14:36:48+03:00

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«ПО ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКЕ ОСТАНОВИЛИ ПРОЕКТЫ НА МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ»

- Это главный раздражитель городской жизни. Он и тогда был, и сегодня. Любой проект - это конфликт тех, кто живет в районе, и тех, кто заходит в этот район строить. Когда начинают строить через головы людей, то это, конечно, проблема. Не говоря уже о проектах сноса исторических зданий, памятников культуры и так далее. Мы ведь остановили проекты на 50 миллиардов долларов, точечную застройку.

«ПРОБЛЕМУ ЗАГРУЖЕННОГО ЦЕНТРА МОГ БЫ РЕШИТЬ ПЛАТНЫЙ ВЪЕЗД»

- В отличие от большинства европейских, американских городов у нас радиальная система дорог. Когда мы освобождаем пространство в центре города, то «Яндекс. Пробки» вам показывает кратчайший путь через центр - и вы туда устремляетесь. В результате у нас загружены одновременно и очень плотно и центр города, и МКАД, и «Трешка».

Решить эту проблему можно с помощью платного въезда. Но мы не собираемся так делать. Я считаю, что не исчерпаны другие возможности. Например, строительство хордовых трасс: Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады. Они дадут водителям возможность проехать через город, минуя центр. Поэтому мы вынуждены были развернуть огромное дорожное строительство, строя около ста километров дорог в год.

«ПОЛОВИНА МАШИН НА ДОРОГАХ МОСКВЫ - ЭТО ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ»

- В какой-то степени план транспортной инфраструктуры уже реализован либо находится в стадии реализации. В результате у нас будет около 1300 километров новых дорог. А метро наземное и подземное увеличится в три раза - мы имели 294 километра, а будем иметь тысячу километров. Ровно столько, сколько в Нью-Йорке.

Половина машин на дорогах Москвы - это жители Подмосковья и других регионов. Мы вынуждены считаться с тем, что Москва - это агломерация, где живут и работают не 12, а 19 - 20 миллионов человек. И если не дать им возможности передвигаться на комфортном общественном транспорте, они по-прежнему будут наваливаться на МКАД и вылетные магистрали.

«НА МОСКОВСКИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДИАМЕТРАХ ПОЕДЕМ ПО ГОРОДУ БЫСТРЕЕ»

- Чтобы сегодня жителю области проехать из одного края города в другой на общественном транспорте, во-первых, надо до него еще добраться, а во-вторых - это два с лишним часа. Мы сейчас реализуем проекты Московских центральных диаметров, по сути дела наземного метро. По центральному диаметру, чтобы проехать из конца в конец города, нужно минут сорок - пятьдесят. Совсем другая история. Она комфортная.

«СКОРО ПОЯВЯТСЯ ПЕРВЫЕ ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВОК РАЙОНОВ РЕНОВАЦИИ»

- У нас спрашивали: почему вы так быстро принимаете программу реновации? Но программу реновации, по сути, никакую не принимали! Мы приняли: а) закон, б) перечень домов. А вот программа - это как раз проекты планировок территорий, где будут указаны и этажность, и плотность, и этапы застройки.

Мы обязаны по своему графику сделать это в течение года - полутора. К Новому году первые проекты планировок будут выходить, а весь следующий год посвятим обсуждению. Мы никогда такого объема и сложности проектов планировок не делали.

«БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЦ ОКУПАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА»

- Все наши украшения и благоустройство общественных пространств - это не брошенные деньги. Это один из самых эффективных инвестиционных проектов, который окупается в течение года. По итогам последнего периода мы видим, что у нас бюджет получает от развития туризма порядка 98 миллиардов рублей в год. А есть же еще косвенная история, связанная с тем, что город должен быть красивый и конкурентный по сравнению с другими городами.

«СТОЛИЦА НИ У КОГО НИЧЕГО НЕ ЗАБИРАЕТ»

- Объем налоговых отчислений, налогов в федеральный бюджет с территории Москвы на сто процентов перекрывает все трансферты всем субъектам Российской Федерации. Трансферт составляет триллион семьсот из федерального бюджета во все субъекты Российской Федерации. Москва перечисляет примерно такую же сумму в федеральный бюджет.

Получается, москвичи уже помогают гражданам других регионов. Каждый десятый человек в других регионах нашей страны получает пенсию и медицинское обслуживание конкретно за счет москвичей, от отчислений с их заработной платы.

Плюс мы создаем около шести миллионов рабочих мест по всей России. Причем от Калининграда до Владивостока. Больше 20 процентов суммарного ВВП российских регионов здесь производится. Естественно, динамика развития большого города прямо влияет на развитие экономики страны в целом. И мы ни у кого ничего не забираем, это реальный миф.