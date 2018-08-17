Общественники просят провести в Московской области опрос о внедрении раздельного сбора мусора

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-17T12:33:43+03:00

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Сразу несколько крупных общественных и экологических организаций выступили с инициативой о проведении в Подмосковье общеобластного опроса жителей о внедрении системы раздельного сбора мусора. Не в отдельных городах, как сейчас (в области действует 13 «пилотных» городов, где действует эта система, - Авт.), а на всей территории региона. Предлагается, что этот референдум мог бы пройти в единый день голосования, 9 сентября.

Накануне общественники провели пресс-конференцию в информационном агентстве «Интерфакс».

Напомним, в чем состоят основные плюсы раздельного сбора отходов. Это позволяет по максимуму перерабатывать собранный мусор. Отдельно – бумагу, отдельно – пластики, и так далее. Поэтому при такой системе нет необходимости закапывать сотни тонн отходов в землю, как это практиковалось ранее, не нужно постоянно увеличивать площади мусорных полигонов. Это советское наследие уже аукается во многих регионах России. В Московской области, как известно, власти получали много жалоб на полигон «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и другие. Теперь на крупнейших свалках Подмосковья запущены программу рекультивации.

- Зеленый патруль обратился с открытым письмом к общественности по поводу необходимости проведения опроса. Мы получили позитивную реакцию от общественных институтов, и ждем реакции от властей Подмосковья, - рассказал исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. - Проблема мусора – сегодня на пике актуальности. Еще несколько лет назад мы представить не могли, что экологическая тематика будет так политизирована. Для Московской области это наиболее чувствительная тема. Ежегодно около 10 миллионов тонн вывозится на полигоны в Подмосковье. По нашему мнению, регион готов к раздельному сбору.

По словам Нагибина, новая система означает, что жителям области просто нужно будет «иметь под раковиной два пакета, условно говоря, «сухой и мокрый»: один для сухой тары и отходов, другой – для пищевых остатков».

- У нас есть уникальный шанс - провести опрос 9 сентября параллельно с выборами губернатора, - заявил лидер «Зеленого патруля». - Включить миллионы граждан в обсуждение этой проблемы.

Коллегу поддержал председатель «Российского экологического общества», глава рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ Рашид Исмаилов:

- Вопросы, связанные с новой системой отходов, интегрированы в большой национальный проект «Экология», который инициировал Президент России. К 2024 году мы должны перерабатывать отходы на 80%. Это амбиционный показатель, но все будет ориентировано на его достижение. Первый этап - это раздельный сбор на уровне домохозяйств. В Подмосковье уже формируется практика раздельного сбора мусора. В Ивантеевке, Мытищах, Дубне уже более 30-40% жителей регулярно собирают бытовой мусор по раздельной схеме». Мы готовы масштабировать успешные практики, которые будут достигнуты в Подмосковье, на всю страну.

Инициативу поддержали многие общественные разнопрофильные организации, в том числе Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области, Центр подготовки наблюдателей на выборах и референдумах «Голос молодых» и другие.

Напомним, с 1 января 2019 года свалкам будет запрещено принимать мусор без предварительной сортировки. На территории Московской области будут созданы 29 мусоросортировочные станции.

- Нам очень важно провести этот вопрос, привлечь максимальное внимание к вопросу раздельного сбора отходов, - отметил Андрей Нагибин. - Если получится у Подмосковья, то получится у всей России.