2018-08-17T12:33:43+03:00
Общество

Общественники просят провести в Московской области опрос о внедрении раздельного сбора мусора

Активисты предлагают сделать это 9 сентября - в единый день голосования
Игорь ФЕКЛИСТОВ
Поделиться:
В «Интерфакс» общественники провели пресс-конференцию по вопросам внедрения раздельного сбора мусора. Фото: «Интерфакс».В «Интерфакс» общественники провели пресс-конференцию по вопросам внедрения раздельного сбора мусора. Фото: «Интерфакс».
Изменить размер текста:

Сразу несколько крупных общественных и экологических организаций выступили с инициативой о проведении в Подмосковье общеобластного опроса жителей о внедрении системы раздельного сбора мусора. Не в отдельных городах, как сейчас (в области действует 13 «пилотных» городов, где действует эта система, - Авт.), а на всей территории региона. Предлагается, что этот референдум мог бы пройти в единый день голосования, 9 сентября.

Накануне общественники провели пресс-конференцию в информационном агентстве «Интерфакс».

Напомним, в чем состоят основные плюсы раздельного сбора отходов. Это позволяет по максимуму перерабатывать собранный мусор. Отдельно – бумагу, отдельно – пластики, и так далее. Поэтому при такой системе нет необходимости закапывать сотни тонн отходов в землю, как это практиковалось ранее, не нужно постоянно увеличивать площади мусорных полигонов. Это советское наследие уже аукается во многих регионах России. В Московской области, как известно, власти получали много жалоб на полигон «Кучино» в Балашихе, «Ядрово» в Волоколамске и другие. Теперь на крупнейших свалках Подмосковья запущены программу рекультивации.

- Зеленый патруль обратился с открытым письмом к общественности по поводу необходимости проведения опроса. Мы получили позитивную реакцию от общественных институтов, и ждем реакции от властей Подмосковья, - рассказал исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Андрей Нагибин. - Проблема мусора – сегодня на пике актуальности. Еще несколько лет назад мы представить не могли, что экологическая тематика будет так политизирована. Для Московской области это наиболее чувствительная тема. Ежегодно около 10 миллионов тонн вывозится на полигоны в Подмосковье. По нашему мнению, регион готов к раздельному сбору.

По словам Нагибина, новая система означает, что жителям области просто нужно будет «иметь под раковиной два пакета, условно говоря, «сухой и мокрый»: один для сухой тары и отходов, другой – для пищевых остатков».

- У нас есть уникальный шанс - провести опрос 9 сентября параллельно с выборами губернатора, - заявил лидер «Зеленого патруля». - Включить миллионы граждан в обсуждение этой проблемы.

Коллегу поддержал председатель «Российского экологического общества», глава рабочей группы по экологии и природопользованию Экспертного совета при Правительстве РФ Рашид Исмаилов:

- Вопросы, связанные с новой системой отходов, интегрированы в большой национальный проект «Экология», который инициировал Президент России. К 2024 году мы должны перерабатывать отходы на 80%. Это амбиционный показатель, но все будет ориентировано на его достижение. Первый этап - это раздельный сбор на уровне домохозяйств. В Подмосковье уже формируется практика раздельного сбора мусора. В Ивантеевке, Мытищах, Дубне уже более 30-40% жителей регулярно собирают бытовой мусор по раздельной схеме». Мы готовы масштабировать успешные практики, которые будут достигнуты в Подмосковье, на всю страну.

Инициативу поддержали многие общественные разнопрофильные организации, в том числе Ассоциация председателей советов многоквартирных домов Московской области, Центр подготовки наблюдателей на выборах и референдумах «Голос молодых» и другие.

Напомним, с 1 января 2019 года свалкам будет запрещено принимать мусор без предварительной сортировки. На территории Московской области будут созданы 29 мусоросортировочные станции.

- Нам очень важно провести этот вопрос, привлечь максимальное внимание к вопросу раздельного сбора отходов, - отметил Андрей Нагибин. - Если получится у Подмосковья, то получится у всей России.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Поздравления с Днем воспитателя 2018 в стихах и прозе
Одним из общенациональных праздников на территории России по праву считается День воспитателя, дата празднования которого 27 сентября. "Комсомолка" подготовила поздравления в стихах и прозе для тет, кто работает с дошколятами
«Прости нас, дедушка Ленин»: в поселке Ульяновской области разрешили гей-парад
Это могло бы стать первым в России шествием представителей секс-меньшинств, но похоже акция не состоится. Хотя ЛГБТ-активист Николай Алексеев сообщил об официальном разрешении от местных властей
«Он – не герой!»: выжившие пассажиры из сгоревшего автобуса назвали своего спасителя аферистом и вымогателем
После того, как появился слух, что детскому тренеру Ержану Амарханову за спасение людей дали миллион и квартиру, начался скандал. «Комсомолка» попыталась разобраться, кто врет
Новости 24
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь
Курьер он-лайн магазина спас девушку от грабителя, а потом сделал ей предложение руки и сердца
В Подмосковье мужчина украл ключи у соседа по палате и обчистил его квартиру
Катайтесь на здоровье: подмосковным пенсионерам обеспечили бесплатный проезд в столице
На подмосковной трассе столкнулись две фуры
В центре столицы отреставрируют фасады усадьбы XVIII века
В Москве начинается кампания по вакцинации против гриппа
В список лучших изобретений России 2017 года попала разработка московских врачей
В роддомах Москвы начали выдавать свидетельства о рождении
В Подмосковье снизилась заболеваемость острым гепатитом С
В мэрии Москвы рассказали, когда появится улица им. Эдуарда Успенского
Коммунальные службы Москвы проводят мониторинг погоды круглосуточно
В Москве открылась новая школа для будущих мам
Рядом с Павелецким вокзалом построят многофункциональный комплекс
В Москве на крышах районных центров появятся летние террасы
На Москву и область обрушится шквалистый ветер, град и проливные дожди
В Новой Москве пациентов принимают мобильные медицинские комплексы
На Северо-Восточной хорде запустят три новых участка
В Подмосковье задержали серийных грабителей
Более 50 бесплатных экскурсий проведут в Москве в преддверии Дня города
Москвичи чаще всего записываются к врачу через интернет и мобильные приложения