В Москве нашли заброшенный отдел полиции, в котором лежат пачки документов с личными данными

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-17T14:06:05+03:00

Следственный комитет начал проверку. Уже подтвердилось, что фото - не фейк Фото: Instagram.com

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Скандал начался, как это в наше время часто бывает, с соцсетей. Москвичка Лана Сатор опубликовала на своей страничке в Instagram колоритные кадры. Пачки сваленных в кучу документов - паспорта, уголовные дела, личные дела сотрудников МВД. По словам девушки, фото были сделаны накануне в заброшенном здании бывшего отдела полиции и ФМС одного из районов на юго-западе столицы.

«Кубометры оставленных документов - заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами московских граждан, уголовные и административные дела, карточки учёта малолетних хулиганов, личные дела сотрудников отдела и многое другое, - написала Лана. - Как вишенка на торте - давно просроченные армейские сухпайки и куча различных незаполненных бланков со времён «милиции» 1980-х».

Заинтересовавшимся чудесной находкой журналистам москвичка рассказала, что бывший отдел полиции никем не охраняется, а сама она попала в него через открытое окно.

lanasator Заброшенный отдел полиции и миграционной службы

«Невзрачное заброшенное здание с разбитыми окнами и мрачным внутренним двором, - даже странно, что внутри ещё не поселились бомжи», - сообщила Лана.

Следственный комитет начал проверку. Уже подтвердилось, что фото - не фейк.

- В помещении здания, где ранее располагался один из столичных отделов УФМС России, обнаружены паспорта граждан РФ, заграничные паспорта, а также различные архивные документы и бланки, связанные с выдачей разрешений на временное проживание на территории России, - сообщают в СК по Москве.

На месте работают следователи. Вероятно, по итогам проверки будет заведено уголовное дело по статье «Халатность» (арест до 3 месяцев) - на бывших руководителей отделов полиции или ФМС, которые работали в этом здании.