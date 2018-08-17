Фестиваль семейной рыбалки: море рыбы, отличного настроения и музыки вместе с Радио "Комсомольская правда"

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-17T15:27:01+03:00

С раннего утра на живописной площадке Парк-отеля «Орловский» каждый посетитель мог найти себе занятие по душе

До конца лета осталось совсем немного и пришло время подвести фото-итоги: вспомнить самые яркие моменты, которые подарило нам главное семейное событие этого сезона - Фестиваль семейной рыбалки

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4 августа в Подмосковье прошел четвертый ежегодный Фестиваль семейной рыбалки Радио «Комсомольская Правда». С раннего утра на живописной площадке Парк-отеля «Орловский» каждый посетитель мог найти себе занятие по душе. На берегу реки разложили свои снасти рыбаки, а их семьи и гости мероприятия отправились на основное место проведения развлекательной программы.

Участники фестиваля соревновались в любительской рыбной ловле

В то время, когда участники фестиваля соревновались в любительской рыбной ловле, гости мероприятия приняли участие в особой квест-ярмарке, различных мастер-классах и интерактивной программе партнеров мероприятия.

Легендарный пикап D-max японского бренда ISUZU

Легендарный пикап D-max японского бренда ISUZU принял участие в Фестивале семейной рыбалки 2018 сразу в пяти городах: Москва, Екатеринбург, Краснодар, Пермь и Челябинск. Брутальный, надежный пикап 4х4 Isuzu D-Max, отлично подходит не только для настоящих мужчин, но и для семей с детьми! Японский D-Max прекрасно подходит для путешествий, он позаботиться о Вашей безопасности и комфорте, а вместительность пикапа порадует даже самые большие компании!

Datsun mi – DO

На фестивале впервые показали экспериментальную версию автомобиля Datsun mi – DO. Специальная экспериментальная версия хэтчбека предназначена для любителей рыбной ловли и активного отдыха на природе.

Это была первая публичная демонстрация уникального проекта

Кузов автомобиля получил специальное матовое покрытие Raptor, стойкое к царапинам и сколам, а в багажном отделении предусмотрены удобные отсеки для хранения снастей и аксессуаров для рыбалки, палатки, резиновых сапог и других нужных в путешествии вещей. Это была первая публичная демонстрация уникального проекта #DatsunМоейМечты

Сертификат на 100 000 рублей!

"Покрышка.ru" крупнейший интернет-магазин шин и дисков вот уже второй год становится партнером Фестиваля семейной рыбалки и предоставляет главный приз победителю Московского этапа, поймавшему самую тяжелую рыбу. Это сертификат на 100 000 рублей! Именно на такую сумму счастливый обладатель главного приза сможет приобрести самые надежные и качественные шины и диски от Покрышка.ру. Тут главное не растеряться от широты ассортимента!

Раптор прекрасно защищает от агрессивной среды любой автомобиль

Компания Гравитекс.Ru представила на ярмарке супер прочное, экономичное и долговечное покрытие Раптор - для кузовного ремонта автомобилей. Раптор прекрасно защищает от агрессивной среды любой автомобиль – от внедорожника до малолитражки.

Мальчишки с удовольствием катались на машинках с педальным приводом

Маленькие участники ярмарки не могли равнодушно пройти мимо стенда компании Гравитекс. Мальчишки с удовольствием катались на машинках с педальным приводом, а взрослые в это время знакомились с уникальной технологией Раптор.

На площадке шведской компании Husqvarna

На площадке шведской компании Husqvarna в течение всего дня можно было протестировать продукцию (бензопилы, травокосилки, газонокосилки, газонокосилки-роботы, культиваторы) и принять участие в мастер-классах и конкурсах, победителям которых Husqvarna вручала подарки.

Husqvarna предоставила замечательные призы

Husqvarna предоставила замечательные призы за победу в номинации "самая маленькая рыба": бензопилу Husqvarna135, универсальный топор Husqvarna c деревянными ручками из прочного материала и фирменный рюкзак Husqvarna для активных поездок, походов и путешествий.

Конкурс на знание устройства лодки Альтаир HD провела Российская компания "АЛЬТАИР-Про"

Конкурс на знание устройства лодки Альтаир HD провела Российская компания "АЛЬТАИР-Про" , которая более 10 лет разрабатывает и внедряет новые технологии на собственном производстве надувных лодок ПВХ.

Компания предоставила лодку в качестве приза за самую длинную рыбу. Лодку производства АЛЬТАИР-Про выиграла Силкина Тамара Александровна.

АЛ-КО представила аккумуляторную линейку садовой техники

Вот уже более 40 лет компания АЛ-КО создает инновационную технику для ухода за садом. На фестивале семейной рыбалки компания АЛ-КО представила аккумуляторную линейку садовой техники: кусторезы, газонокосилки, пилы и триммеры, а также садовые тракторы. Гостям фестиваля предоставилась возможность поучаствовать в тест драйве садового трактора, а также розыгрыше призов и получить в подарок прекрасные пледы.

Компания АЛ-КО предоставила главный приз фестиваля

Компания АЛ-КО предоставила главный приз фестиваля – Сертификат на покупку любой садовой техники на сумму 200 000 рублей.

Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками

Отдельную площадку на фестивале заняла интерактивная выставка спецтехники МЧС России. Самые маленькие посетители могли поиграть со служебными собаками, которые, как выяснилось, «грозные» только на работе, а в жизни - ласковые и ручные. Участники фестиваля были приятно удивлены, увидев сотрудников МЧС в столь дружественной и семейной обстановке: спасатели раздавали детям мороженое и учили детей правилам оказания первой помощи.

С помощью надувных диванов и кресел были созданы прекрасные релакс зоны

Воздушными партнерами фестиваля семейной рыбалки выступила компания Ламзак - швейная Фабрика по производству бескаркасной надувной мебели! С помощью надувных диванов и кресел были созданы прекрасные релакс зоны, где можно было отдохнуть, позагорать и провести полноценный тест-драйв красочной надувной мебели.

Muck Boot запускает официальный интернет-магазин в России

На фестивале Muck Boot - производитель технологичной обуви для активного отдыха - был не менее щедр: бесплатная сахарная вата всем желающим, игры в дартс, а также множество полезных призов были разыграны в увлекательных конкурсах Muck Boot! Участники фестиваля соревновались за право обладания сапогами, для этого нужно было на время стать древними шотландцами и метнуть сапог дальше всех. За время соревнования ни один сапог не пострадал. Этот год стал особенным для компании, ведь совсем скоро Muck Boot запускает официальный интернет-магазин в России. В честь этого события действует привлекательная акция от компании: скидка 1200 рублей на любую покупку в интернет-магазине www.muckboot.ru! Чтобы получить скидку достаточно зарегистрироваться или подписаться на сайте бренда.

Екатерина Клишина

На Фестивале семейной рыбалки выступила известная российская аккордеонистка, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Accordion_Lady, Екатерина Клишина. Она уникально сочетает в себе высокий профессионализм, харизму и красоту. Екатерина - участник множества культурных проектов и концертных программ. Наряду с исполнительской, Екатерина также успешно осуществляет педагогическую и научную деятельность.

Особенно порадовало большое количество детей, которым продукция в целом пришлась по вкусу

Огромный выбор блюд, приготовленных по особым рецептам, привлек множество людей к стенду Бериложка™, что не удивительно, ведь каждый посетитель нашел свой вкус, свое любимое блюдо. Например, только люля-кебаб был представлен в четырех вариантах: с острым соусом, с фасолью, с овощами, с рисом. Особенно порадовало большое количество детей, которым продукция в целом пришлась по вкусу. Популярностью у детей пользовались «Пельмени в томатном соусе и соусе «Провансаль». Эти и другие виды продукции Бериложка™ в виде набора из двенадцати различных готовых вторых блюд получили победители селфи-конкурса.

Все самое вкусное и полезное – детям

«Все самое вкусное и полезное – детям!». О вкусных и полезных лакомствах для ребят позаботился наш постоянный партнер – «ЭКО Пастила». Все юные гости фестиваля получили угощения от производителя здоровых сладостей "ЭКО Пастила". В этом году смоква в удобных детских мини-упаковках досталась всем юным рыболовам!

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За соблюдение питьевого режима наших рыбаков отвечал официальный водный партнер — природная вода «Святой Источник» !

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А за водный баланс маленьких участников фестиваля – «Святой Источник Спортик».

Все могли попробовать себя в роли фуд-флористов

Особое внимание привлекала к себе Творческая Мастерская «Имбирные Истории». Они не только угощали всех имбирными печеньками, на их мастер-классы по сборке фруктовых и овощных букетов пришло огромное количество отдыхающих. Все могли попробовать себя в роли фуд-флористов. Больше всех отличилась 9-ти летняя девочка, её букет оказался таким красивым, что даже появились желающие его купить. Но юный флорист оставила чудесный букет себе.

А победители детских викторин и конкурсов получили еще и замечательные призы от компании Erich Krause

В этом году партнером детской анимационной программы Фестиваля семейной рыбалки стала компания Erich Krause - международная компания по производству канцелярских товаров. Малыши с удовольствием приняли участие в конкурсе по раскрашиванию игровых конструкторов ArtBerry. А победители детских викторин и конкурсов получили еще и замечательные призы от компании Erich Krause!

ZUMBA зарядила всех позитивным настроением

Команда нового фитнес-парка из г. Видное "Вита Фит" весь день приковывала к себе внимание участников фестиваля. Утренняя зарядка в стиле ZUMBA зарядила всех позитивным настроением на весь день. Фитнес-квест от тренеров, включавший в себя греблю на тренажере, приседания, отжимания и другие задания, успешно прошло более 100 участников. А новый вид спорта на воде - SUP-фитнес на специальных досках - попробовали все желающие. Гостевые визиты, сертификаты на спа-процедуры и другие подарки, получили от "Вита Фит"все, кто побывал на площадках фитнес-клуба в этот день.

В течение всего дня гости стенда OMRON могли тестировать высокоточную медицинскую технику

На фестивале работал штаб здоровья OMRON, сотрудники которого проводили акцию по измерению артериального давления. Совершенно бесплатно любой желающий мог определить важнейший биомаркер организма. В течение всего дня гости стенда OMRON могли тестировать высокоточную медицинскую технику знаменитого японского бренда. Все, кто посетил штаб компании, получили возможность поучаствовать в беспроигрышной викторине. Среди подарков – детские и взрослые звуковые щетки, игрушки, зонты и много других призов.

Победители в соревновании по рыбной ловле во всех номинациях получили от нашего партнера денежные сертификаты на обучение иностранным языкам

«Курсы иностранных языков при Профсоюзном комитете Дипломатической академии МИД» целый день с большим удовольствием оказывали профессиональную помощь в саморазвитии и обучении иностранным языкам как взрослым, так и детям. Анимационные программы для детей, игры, дискотека, веселые старты. Победители в соревновании по рыбной ловле во всех номинациях получили от нашего партнера денежные сертификаты на обучение иностранным языкам.

"Сфера" - партнер Фестиваля

Офтальмологическая клиника "Сфера" - партнер Фестиваля, который профессионально заботится о нашем зрении и всегда сделает так, чтобы как в поговорке "рыбак рыбака мог видеть издалека».

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Если измерить уровень эндорфинов в крови рыбака до и после улова, будут ли изменения? Фестиваль семейной рыбалки уверен, что да! А вот узнать абсолютно точный ответ на этот вопрос нам помог наш генеральный партнер - Медицинская лаборатория "Гемотест".

Каждый рыбак, который принял участие в фестивале получил бесплатный билет на выставку

Крупнейшая, специализированная выставка в Европе «Охота и рыболовство на Руси" уже 2 года является партнёром фестиваля. Каждый рыбак, который принял участие в фестивале получил бесплатный билет на выставку. Но главное действо происходило в ТИРе. там проводились соревнования на самого меткого стрелка и призёры получили ценные подарки, а самому меткому достался американский спининг.

Радио «Комсомольская правда» благодарит всех гостей и партнеров фестиваля

Радио «Комсомольская правда» благодарит всех гостей и партнеров фестиваля 2018 и приглашает на Фестиваль семейной рыбалки 2019 - как и прежде, это будет настоящий семейный праздник, но с еще большим размахом!