Реновация пятиэтажек в Москве: Собянин встретился с переехавшими в новые квартиры семьями

СЕГОДНЯ 15:20 2018-08-17T16:14:43+03:00

До конца этого года комфортное жилье получат около 10 тысяч человек

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Сегодня, 17 августа, мэр Сергей Собянин пообщался с жителями, получившими квартиры по программе реновации в новостройке на Полярной улице в Южном Медведкове. Семья Топорковых переехала из соседней кирпичной пятиэтажки - дом 3, корпус 1 по Полярной улице. В этой хрущевке 1965 года постройки жили 96 семей или всего 211 человек. Здесь было 40 однокомнатных, 24 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартир.

Семья пенсионерки Галины Федоровны Топор­ковой жила в двух квартирах в пятиэтажке с 1967 года. А в новый 17-этажный дом все семейство переехало тоже в две квартиры. Старшее поколение - сама Галина Федоровна с мужем Анатолием Герцелевичем - получили двушку площадью 64,3 квадратных метра, что в 1,46 раза больше старой квартиры. А молодое поколение Топорковых сейчас обживает трешку площадью 78,7 квадратных метров, что в 1,37 раза больше старого жилья. Высота потолков в квартирах - 2,65 метра. Площадь кухонь - от 7,3 до 13 «квадратов» в зависимости от метража квартиры.

- Спасибо вам, сделали, как и обещали, все рядом со старым домом, - поблагодарила мэра Галина Федоровна. - И очень хорошо сделала наша управа - зашли в каждую квартиру, уточнили пожелания.

- Такой программы не было ни в одном городе мира, это очень сложная задача, - сказал Сергей Собянин. - Мы разделили ее на несколько частей. Сейчас делаем проекты планировок. Это длинная подготовительная работа, которую мы ведем, и в следующем году начнем обсуждать с жителями. Чтобы не стоять на месте, мы задействовали тот жилфонд, который уже был построен, но не достроен до конца, чтобы перевести его в программу реновации, как ваш дом. Мы довели его до стандарта, который требуется по закону о программе реновации, и его включили в программу. Плюс нашли 250 стартовых площадок, где можно построить первые дома. Сейчас начинаем строительство.

По его словам, в этом году около 10 тысяч человек переселятся в новые квартиры. Первые 373 семьи уже справили новоселье.

- Когда мы начали эту программу, я предложил ее не потому, что мне почему-то захотелось, а потому что многие жители, с которыми я встречался, просили продлить старую программу по переселению пятиэтажек, - добавил мэр. - Они видели, что одни пятиэтажки снеслись, а другие остаются.

ТТХ

Новостройки для программы реновации в Южном Медведкове

В 17-этажных домах:

- фасады облицованы панельной плиткой «под кирпич», а необлицованные поверхности покрасили кремнеорганическими эмалями. Бетонная поверхность стен дома отделана под «естественный камень»;

- квартиры в доме полностью подготовлены к заселению, сделан ремонт «под ключ». То есть на стенах - обои, на полах - плитка, ламинат, линолеум, на окнах - двухкамерные стеклопакеты, на потолках - светильники. На кухне - электроплита, раковина. В санузлах - вся необходимая сантехника, полотенцесушитель. В прихожей - металлическая входная дверь, домофон, датчики пожарной сигнализации.

- двор благоустроен, проложены дорожки, внутридворовые проезды и тротуары, разбиты газоны и цветники, есть детские и спортивные площадки, парковочные места.

КОНКРЕТНО

В программу реновации в Москве попал 5 171 дом. В них коло 350 тысяч квартир, в которых проживает порядка 1 миллиона человек.

В списке стартовых площадок 242 адреса во всех округах города. В 2018 - 2019 годах планируется построить 59 домов, до 2021 года - еще 183.

Сейчас готовы 33 ранее построенных стартовых дома. Из них 12 домов-новостроек уже заселяются жителями 15 трехэтажных и пятиэтажных домов. В новые квартиры уже переехали 373 семьи. Всего в сносимых домах на начало переселения проживало 1117 семей (2,6 тыс. человек).

Переселение жителей по программе реновации в Москве началось в феврале 2018 года:

- с 10 февраля 2018 г. - в Восточном округе 1 новостройка – 5-я Парковая ул., д. 62Б; 2 пятиэтажки – улица Константина Федина, д. 3 и д. 5 (отселен);

- с 7 апреля 2018 г. - в Западном округе 4 новостройки – проспект Вернадского, д. 61, корп. 3 и д. 69, улица Красных Зорь, д. 59Б, улица Гжатская, д.16, корп.1; 5 пятиэтажек – проспект Вернадского, д. 75, улица Гродненская, д. 7 и д. 9, улица Красных Зорь, д. 23 и д. 25;

- с 9 июня 2018 г. - в Северо-Восточном округе 4 новостройки – улица Полярная, д. 1, корп. 2, улица Дежнева, д. 26, улица Летчика Бабушкина, д. 39 и д. 41; 3 пятиэтажки - улица Полярная, д. 3, корп. 1, улица Осташковская, д. 9, корп. 2 и корп. 3;

- с 14 июля 2018 г. - в Юго-Западном округе 2 новостройки - улица Изюмская, д. 49, корп. 2 и д. 55, корп. 1; 3 трехэтажки - улица Краснолиманская, д. 21, д. 23 и д. 25;

- с 21 июля 2018 г. - в Западном округе 1 новостройка – проспект Вернадского, д. 58; 2 пятиэтажки – улица Удальцова, д. 49 и д. 51.

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