2018-08-17T20:05:13+03:00
Звезды

Приставы не дали лидеру группы «Дискотека Авария» улететь на отдых в Италию - из-за долгов по налогам

Музыканта не пустили на рейс в «Шереметьево»
Семен ЕЛЕНИН
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Участник группы "Дискотека Авария" Алексей Рыжов.Участник группы "Дискотека Авария" Алексей Рыжов.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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В столичном аэропорту «Шереметьево» задержали композитора и солиста «Дискотеки Аварии» Алексея Рыжова. Автор всех хитов группы собирался провести отпуск с семьей в солнечной Италии, однако при прохождении погранконтроля его завернули. Как оказалось - в базе судебных приставов Рыжов числится должником. На сайте ФССП (Федеральной службы судебных приставов) висит информация, что за 47-летним музыканта с мая 2018 года висит долг по налогам - 104 482 рубля.

Как стало известно, семья отправилась на средиземноморский курорт без Алексея.

- Про то, что не пустили в Италию - это правда, - подтвердил корреспонденту «Комсомольской правды» сам Алексей Рыжов. - Просто недоразумение. Про этот долг по налогам я просто забыл. А в аэропорту мне выдали постановление судебных приставов, что у меня запрет на выезд.

Кстати, сам инцидент произошел еще в понедельник.

- В тот же день я все и оплатил, - говорит музыкант. - Сейчас я просто жду, когда у приставов обновится база и запрет на выезд будет снят.

Напомним, группа «Дискотека Авария» была создана в 1990 году в городе Иваново. В эфиры музыкальных каналов треки группы пробились в конце 90-х. Самые известные песни - «Малинки» (с Жанной Фриске), «Диско-Суперстар», «Если хочешь остаться», «На острие атаки».

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