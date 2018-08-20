«Стиль жизни москвичей стал похож на парижский»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-20T10:37:57+03:00

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В этом году в Москве, как и по всей России, Единый день голосования пройдет 9 сентября. Столица готовится к выборам мэра. Об этом и многом другом мы поговорили с Кареном Шахназаровым, кинорежиссером, генеральным директором, председателем правления киноконцерна «Мосфильм» и по совместительству доверенным лицом кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина.

«НЕОБХОДИМО ПРИЙТИ И ПРОГОЛОСОВАТЬ»

- Карен Георгиевич, в чем вы видите свои задачи как доверенное лицо Сергея Собянина?

- У Собянина я был доверенным лицом и на прошлых выборах. Конечно, главная задача - это агитировать, убеждать москвичей в своей позиции, почему я поддерживаю кандидата на пост мэра Сергея Собянина, почему я считаю необходимым прийти на выборы и проголосовать.

- А какие качества, на ваш взгляд, должны быть у мэра Москвы? Есть ли они у Сергея Семеновича?

- Все те качества, которые должны быть у мэра столицы, есть у Собянина. Во-первых, он великолепный организатор. Достаточно выйти на улицы Москвы, чтобы понять, что все работает, развивается и строится. Собянин еще и человек необыкновенной энергии, который придает движение всему процессу создания города. Он очень выдержанный и не принимает поспешных решений, находит возможность для диалога со всеми людьми с разными взглядами.

- За последние восемь лет какие изменения и в каких сферах городской жизни считаете важными для столицы?

- Москва просто преобразилась. С улиц исчезла реклама и ларьки. Город появился, с архитектурой, подсветкой, новыми парками, развязками, метро. Вспомните чемпионат мира по футболу. В нем и федеральная власть, и вся страна принимали участие, но очевидно, что Москва приняла самую большую нагрузку. Все видели, как это было организовано, продумано, безопасно, и в то же время людям давали возможность развлекаться и болеть. Конечно, это заслуга руководства Москвы.

«НОВЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ В РАЙОНАХ»

- Недавно как кандидат Собянин представил программу благоустройства «Мой район». А в вашем районе что еще необходимо жителям, чего не хватает?

- Много лет живу в центре. Все ухожено, красиво. Но, на мой взгляд, можно было бы построить дополнительные подземные и наземные парковки. И еще побольше спортивных площадок. В целом, мне кажется, центр города великолепно выглядит. Стиль жизни даже стал меняться у москвичей. Теперь более похож, я бы сказал, на парижский. Вся жизнь парижан в кафе протекает. Я заметил, например, москвичи стали завтракать в кафе и у нас, особенно молодежь.

- А творческая сфера чувствует внимание и поддержку со стороны городских властей?

- Здесь жаловаться не на что. Ни в одной столице нет столько театров, как в Москве. Наш город с культурной точки зрения очень богатый и разнообразный. Все время проходят выставки, фестивали, театральные события. Везде много зрителей, гостей, участников.

- Появляются ли в столице новые культурные точки притяжения?

- Москва, конечно, сильно разрастается, появляются целые кварталы, новые районы. А вся культурная жизнь сосредоточена в центре. В принципе это обычное дело вообще для всех городов. Но у нас начинают появляться культурные точки притяжения и в районах. Наверное, можно было и филиалы музеев и театров открывать в новых кварталах.

Карен Шахназаров: «Преображение и развитие столицы - заслуга руководства Москвы».Фото: Иван МАКЕЕВ

«НУЖНО УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ФИЛЬМОВ»

- В Москве создаются современные парки, меняется инфраструктура. Какие места в столице интересны вам как режиссеру?

- Я много снимал в Москве. Это зависит от сценария, от того, какие задачи стоят. Я люблю центр Москвы. На меня производит впечатление «Сити», где еще недавно все строилось. А сейчас это стало знаковым местом, на фоне которого многие фотографируются. Раньше в моей истории с Москвой это даже представить было невозможно. Мне нравится, как внешне все устроено в парке «Зарядье».

- Как считаете, российское кино сегодня живо?

- Конечно, «пациент жив», но надо здраво смотреть на вещи. Потому что, например, в прошлом году на наши экраны было выпущено, насколько я знаю, 356 американских фильмов. А Россия делает всего 70 - 80 картин в год. Нам нужно резко наращивать количество фильмов. Государству необходимо организовать таким образом кинематографическую индустрию, чтобы она сама работала.

- Ваша недавняя режиссерская работа - фильм «Анна Каренина». Как он был воспринят критикой и публикой? Довольны ли вы реакцией?

- Конечно, фильм вызвал ожидаемую дискуссию, много разных точек зрения. Я доволен. Судя по всему, это была чуть ли не самая обсуждаемая картина 2017 года. Мы предложили свой вариант прочтения романа, наверное, не совсем традиционный. Хотя, на мой взгляд, мы, собственно, разрушали клише, но следовали именно тому, что написал Лев Николаевич.

- Российское кино стали больше смотреть или Голливуд побеждает? По вашим ощущениям, кто сегодня ходит в кино?

- Конечно, Голливуд больше смотрят - там все-таки 350 картин в год. Но из них две трети не ахти как смотрят. На российские фильмы ходят, потому что люди все равно всегда хотят что-то свое видеть. Раньше только подростки ходили, а сейчас в кинозалы идут зрители среднего возраста.