СЕГОДНЯ 17:04 2018-08-20T17:04:51+03:00

В транспортной полиции утверждают, что пьяный мужчина ругался на сотрудников матом и отказался пройти в отдел [видео]

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Сотни пассажиров «Домодедово» в воскресенье стали свидетелями жесткой потасовки прямо в здании аэровокзала. В соцсети попало видео, снятое очевидцами. На кадрах - человек в полицейской форме бьет лежащего на полу мужчину руками и ногами. Второй удерживает женщину. Между взрослыми носится мальчик лет двенадцати, который бросает в голову полицейскому большую сумку, поднимает ее и кидает снова. Как стало известно, семья из Подмосковья - папа, мама, сын - в этот день должна была улететь на отдых в Крым. Но не сложилось...

После того, как видео стало хитом соцсетей, транспортная полиция выступила с официальным объяснением.

- 44-летний житель Мытищ изначально привлек внимание сотрудников полиции, потому что находился в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД по ЦФО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/665069" frameborder="0"></iframe> В аэропорту «Домодедово» сняли на видео, как полицейские бьют пассажира.

По версии полиции, мужчина ругался матом и вообще «вел себя вызывающе». Подошли полицейские, попросили предъявить паспорт.

- Гражданин вырвал свой паспорт из рук полицейского, оскорбил его в присутствии окружающих, продолжая нецензурно выражаться в адрес сотрудника. Добровольно проследовать в дежурную часть гражданин отказался, поэтому к нему были применены физическая сила и спецсредства - наручники, - объясняют в транспортной полиции.

- Даже на этом видео видно, что мужчина оказывает сопротивление и не дает надеть на него наручники, - заявил источник «КП» в правоохранительных органах.

При этом записавшие видео пассажиры подтверждаю, что мужчина действительно был пьян, но ничем не провоцировал применение против него физической силы.

После скандала в полиции начали служебную проверку. Со своей стороны проверку проводит и Следственный комитет - насколько «правомерно применение сотрудниками полиции физической силы при задержании».

Тем временем, на задержанного оформили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Мужчине грозит штраф до 1 тысячи рублей или 15 суток ареста.