Всех троих сестер Хачатурян оставили под арестом
Маленькая, хрупкая Ангелина нервно перебирала пальцы. На вопросы судьи отвечала несмелым голосом.
- Да, нет. Буду жить по месту прописки, еду если что сможет брат мне покупать.
Брат Сергей был в зале. Но его суд ни о чем не спросил.
Параллельно в двух других залах были ее сестры - Мария и Крестина.
Мать девочек Аурелия перед началом процесса не знала, куда бежать. В этот день она, наверное, хотела бы , конечно, разорваться на три части.
- А Крестина в каком зале? А Ангелина? К Марии меня пустят, я ее официальный представитель.
Суд оставил под стражей сестер Хачатурян.Дина КАРПИЦКАЯ
Как оказалось, Аурелии уже даже удалось побывать в СИЗО у младшей дочери.
- Они нормально, держатся. Но разве же они что покажут?
- Глупо спрашивать на что вы надеетесь, но я спрошу...
- Конечно на домашний арест. Неужели им в тюрьме сидеть? Столько они намучилась.
Линия защиты адвокатов выстроена одна у всех троих.
- Уважаемый судья, прошу вас учесть, что на скамье подсудимых три молодые девушки. - Выступил в прениях адвокат Ангелины Алексей Паршин. - Все жертвы домашнего насилия и можно сказать вынужденно оказались в этих обстоятельствах. Речь идет и о сексуальном насилии. В пользу домашнего ареста уже высказался Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченный по правам ребенка. У меня лично, видевшего много, мурашки по телу бежали от показаний Ангелина.
- Согласно постановлению всех возможных судов - Верховного, Европейского и других избирать такую меру пресечения на момент следствия можно только если установлен факт попытки скрыться от следствия. - Говорил адвокат Крестины Алексей Липцер. - Но девочки никуда с места преступления не скрывались, хотя и могли. Но вместо этого сами вызвали полицейских.
Что говорилось у Марии - не известно. Процесс был закрытый, так как девушка несовершеннолетняя.
Суд оставил под стражей сестер Хачатурян.Дина КАРПИЦКАЯ
Кстати, против участия журналистов выступали и сотрудники прокуратуры.
- Прошу учесть тот факт, что дело касается интимной жизни потерпевшего (Хачатуряна - прим.ред) и обвиняемой.
Значит ли это, что имелось ввиду сексуальное насилие над девочками?
Но никакие доводы не возымели действия. Всех троих оставили в СИЗО.
- Мы обязательно пойдем в кассацию, - заявили адвокаты.
Новые следователи
Как оказалось, уголовное дело сестер из окружного СК было передано в Главное управление СК.
- Это хороший фактов, - считает Алексей Паршин. - Так как можно надеяться на объективное расследование. Мы очень рассчитываем на предстоящую сексолого-психолого-психиатрическая экспертизу и девочек и погибшего.
- К огромному сожалению суд принял такое решение относительно девочек Хачатурян. - Говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - я общался со всеми тремя сестрами. И для меня абсолютно понятно, что угрозы для общества они не представляют. Маленькие, испуганные девочки.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мать Марии Хачатурян Аурелию не пустили к несовершеннолетней дочери
Несмотря на то, что она ее официальный представитель (подробности)
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