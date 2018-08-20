Всех троих сестер Хачатурян оставили под арестом

СЕГОДНЯ 16:57 2018-08-20T17:07:57+03:00

Мария, Крестина (на фото) и Ангелина Хачатурян останутся в СИЗО до 28 сентября Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Мосгорсуд одновременно рассмотрел все три апелляции девушек. Но решение было одно - арест оставить в силе

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Маленькая, хрупкая Ангелина нервно перебирала пальцы. На вопросы судьи отвечала несмелым голосом.

- Да, нет. Буду жить по месту прописки, еду если что сможет брат мне покупать.

Брат Сергей был в зале. Но его суд ни о чем не спросил.

Параллельно в двух других залах были ее сестры - Мария и Крестина.

Мать девочек Аурелия перед началом процесса не знала, куда бежать. В этот день она, наверное, хотела бы , конечно, разорваться на три части.

- А Крестина в каком зале? А Ангелина? К Марии меня пустят, я ее официальный представитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/665047" frameborder="0"></iframe> Суд оставил под стражей сестер Хачатурян.Дина КАРПИЦКАЯ

Как оказалось, Аурелии уже даже удалось побывать в СИЗО у младшей дочери.

- Они нормально, держатся. Но разве же они что покажут?

- Глупо спрашивать на что вы надеетесь, но я спрошу...

- Конечно на домашний арест. Неужели им в тюрьме сидеть? Столько они намучилась.

Линия защиты адвокатов выстроена одна у всех троих.

- Уважаемый судья, прошу вас учесть, что на скамье подсудимых три молодые девушки. - Выступил в прениях адвокат Ангелины Алексей Паршин. - Все жертвы домашнего насилия и можно сказать вынужденно оказались в этих обстоятельствах. Речь идет и о сексуальном насилии. В пользу домашнего ареста уже высказался Уполномоченный по правам человека в РФ и уполномоченный по правам ребенка. У меня лично, видевшего много, мурашки по телу бежали от показаний Ангелина.

- Согласно постановлению всех возможных судов - Верховного, Европейского и других избирать такую меру пресечения на момент следствия можно только если установлен факт попытки скрыться от следствия. - Говорил адвокат Крестины Алексей Липцер. - Но девочки никуда с места преступления не скрывались, хотя и могли. Но вместо этого сами вызвали полицейских.

Что говорилось у Марии - не известно. Процесс был закрытый, так как девушка несовершеннолетняя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/665049" frameborder="0"></iframe> Суд оставил под стражей сестер Хачатурян.Дина КАРПИЦКАЯ

Кстати, против участия журналистов выступали и сотрудники прокуратуры.

- Прошу учесть тот факт, что дело касается интимной жизни потерпевшего (Хачатуряна - прим.ред) и обвиняемой.

Значит ли это, что имелось ввиду сексуальное насилие над девочками?

Но никакие доводы не возымели действия. Всех троих оставили в СИЗО.

- Мы обязательно пойдем в кассацию, - заявили адвокаты.

Новые следователи

Как оказалось, уголовное дело сестер из окружного СК было передано в Главное управление СК.

- Это хороший фактов, - считает Алексей Паршин. - Так как можно надеяться на объективное расследование. Мы очень рассчитываем на предстоящую сексолого-психолого-психиатрическая экспертизу и девочек и погибшего.

- К огромному сожалению суд принял такое решение относительно девочек Хачатурян. - Говорит ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников. - я общался со всеми тремя сестрами. И для меня абсолютно понятно, что угрозы для общества они не представляют. Маленькие, испуганные девочки.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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