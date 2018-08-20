В Москве открыли участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе

СЕГОДНЯ 17:45 2018-08-20T17:43:24+03:00

Особенно важен он для жителей Метрогородка

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Строительство Северо-Восточной хорды (СВХ) близится к завершению - уже готово почти 70%. Новый участок с тоннелем от Щелковского до Открытого шоссе был открыт 20 августа. Теперь автомобилисты могут без светофоров проехать от шоссе Энтузиастов до Открытого шоссе. А также снизится транспортная нагрузка на улицы Большая Черкизовская, Стромынка, Краснобо-гатырская, Русаковскую набережную.

- В этом году заканчивается строительство 2/3 крупнейшей магистрали Москвы - Северо-Восточной хорды. Всего строительная протяженность дорог больше 100 км. В этом году будет построено и введено в эксплуатацию 75 км. Это будет влиять на дорожную ситуацию практически половины Москвы, - сказал мэр Москвы во время открытия нового участка СВХ.

В этом году сдается сразу три участка: от Косинской развязки до шоссе Энтузиастов, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, от Щелковского до Открытого шоссе.

- Сразу же улучшается дорожная ситуация Гольяново, Богородского и Метрогородка с общей численностью населения 900 тысяч человек, - отметил мэр города.

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе было начато в сентябре 2016 года. Его планировали построить за 3,5 года, но успели за два.

Во время строительства тоннеля не пришлось останавливать движение на Щелковском шоссе. Сложностью были лишь грунтовые воды. Строителям пришлось переложить водопровод, теплосеть, газовые сети.

- На участке уже провели испытания по выносливости грузов, - сказал заместитель руководителя городского Департамента строительства Петр Аксенов.

Также, со слов Аксенова, начато проектирование участка в сторону Лосиного острова. Уже сейчас строители говорят о сложностях в виде 49 предприятий и гаражей, которые расположены на этом участке.

Полностью завершить строительство Северо-Восточной хорды можно будет в 2020-2021 годах.

В Москве открыли участок Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссеФото: Алиса ТИТКО

КОНКРЕТНО

Для движения 20 августа были открыты 4,9 км новых дорог:

- эстакады основного хода внешней и внутренней стороны СВХ (частично);

- эстакада-съезд с Щелковского шоссе на СВХ в сторону Отрытого шоссе;

- тоннель под Щелковским шоссе;

- левоповортный съезд-эстакада с СВХ на Щелковское шоссе в сторону области;

- правоповоротный съезд с СВХ на Амурскую улицу;

- правоповоротный съезд с СВХ на Открытое шоссе (работает в двухстороннем режиме).