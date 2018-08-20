В Подмосковье погиб 5-летний ребёнок, которого родители закрыли в машине

СЕГОДНЯ 20:00 2018-08-20T20:21:57+03:00

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Трагедия произошла сегодня днём в подмосковном городе Ступино. На окраину города, где находится местная промзона, вызвали скорую помощь. По предварительной информации стало плохо маленькому ребенку. Приехавшие врачи обнаружили в легковой машине тело 5-летнего мальчика. Ребенок уже не дышал. Его пытались реанимировать, но было слишком поздно.

- По предварительным данным, местная жительница приехала устраиваться на работу и оставила 5-летнего сына в машине с заблокированными дверьми и закрытыми окнами, - сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Вернувшись, она обнаружила мальчика без признаков жизни.

По предварительным данным, мальчик задохнулся. Сегодня в Ступино весь день стояла солнечная погода. Металлический кузов машины очень быстро нагрелся, воздух внутри быстро закончился, и ребенок погиб…

По информации «КП», семья не состоит на учете у органов опеки.

- По предварительной информации, семья характеризуется положительно, - уточнил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – На учете у психиатров и наркологов родители погибшего мальчика не состоят.

СК уже возбудил уголовное дело по статье «причинения смерти по неосторожности». Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

- Сейчас продолжается осмотр места происшествия, - рассказала Ольга Врадий. – Сейчас допрашиваются родители и очевидцы трагедии.