Новые автоматы в подземке отличаются от старых, как «Мазерати» от «Жигулей»

СЕГОДНЯ 01:03 2018-08-20T21:59:49+03:00

Не все пассажиры спешат осваивать новые устройства, пока покупают проездные по старинке - в кассе. Фото: Лиза АЛИ

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На «Комсомольской» - шесть новеньких автоматов. Внешне от своих предшественников 2011 - 2012 годов эти аппараты отличаются разительно - как «Мазерати» от «Жигулей». Большие, стильные, с внушительным экраном. И по функциям тоже.

- Эти пока не работают, - объясняет мне настройщик аппаратов Артем, глядя на мои безуспешные попытки воспользоваться безжизненным устройством. - Будем настраивать еще часов пять. А так они полностью заменят кассира - даже «Тройку» купить можно будет.

- То есть кассы вообще будут не нужны?

- Нужны, конечно! Просто очередей будет поменьше. Если хотите сами попробовать - отправляйтесь на «Курскую». Там уже запустили.

Найти аппараты не составляет труда - они установлены в вестибюле станции, у входа. Большой сенсорный экран приветственно горит. Но москвичи пользоваться новшеством не торопятся. Мужчина лет 35 останавливается рядом с автоматом, чешет макушку:

- Не понимаю, он карты принимает, нет? - и по привычке идет к окошку.

Пробую сама. Все работает! Карту «Тройка» можно получить за пару минут - нужно только нажать две-три кнопки и положить на будущий проездной хотя бы один рубль. И вот карточка уже сама идет к вам в руки. Тут же можно записать на «Тройку» любое количество поездок. Раньше за всем этим нужно было обращаться к кассиру.

- Вот попробовал, очень удобно, - кивает мужчина, все-таки решившийся воспользоваться новинкой.

Оплату автомат принимает и картой, в том числе бесконтактной, и наличными.

- Новые устройства также принимают купюры номиналом 200 и 2000 рублей, - рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Сейчас в столичном метро установили 11 таких аппаратов - два на станции «Проспект Мира» (красная ветка), 6 на Кольцевой «Комсомольской» и три на «Курской» (тоже на Кольце). К концу лета установят еще 9.

Пока все они работают в тестовом режиме. Все это время подземка будет собирать отзывы москвичей. Оставить их можно по электронной почте apb@mosmetro.ru, через мобильное приложение «Метро Москвы» или прямо на станциях - в книгах «Отзывов и предложений». Все найденные недочеты будут устранены, и в столичном метро появится еще 580 новеньких аппаратов.

КОНКРЕТНО

Через старый автомат можно:

✓ купить единый билет на одну или две поездки;

✓ пополнить карту «Тройка».

Через новый автомат можно:

✓ купить все виды единых билетов - на 1, 2, 20, 40 и 60 поездок, а также сроком действия на месяц, три месяца и на год;

✓ купить посуточные единые билеты на один, три или семь дней;

✓ купить карту «Тройка» и записать на нее любой проездной билет или пополнить кошелек;

✓ пополнить социальные карты студента, школьника и ординатора.