Депутатам и сенаторам отменят льготные пенсии

СЕГОДНЯ 22:00 2018-08-20T22:54:23+03:00

Депутаты прервали свой летний отпуск, чтобы на общественных слушаниях в парламенте поспорить об изменениях в пенсионном законодательстве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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21 августа в Думе будет жарко. Депутаты прервали свой летний отпуск, чтобы на общественных слушаниях в парламенте поспорить об изменениях в пенсионном законодательстве. А накануне Генсовет и совет руководителей фракции «Единой России» в Госдуме и Совете федерации собрались обсудить свои предложения на этот счет. Первым делом единороссы решили рубануть по самому дорогому - по своим же пенсиям.

- Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Здесь важен принцип: начинать нужно с себя. В этой связи считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, устранят неравенство и отменят себе преференции, - сказал Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Сейчас по закону депутаты, отработавшие в Госдуме более 5 лет, должны получать пенсию не меньше 55% от денежного вознаграждения действующих паламентариев. А отработавшие в парламенте больше 10 лет - получают прибавку не меньше 75%. Выходит, пенсия депутата, отработавшего в Думе хотя бы один полный срок - 46 626 рублей. А пенсия проработавших в Госдуме несколько сроков - 63 581 рублей. Но пути назад нет. Предложение единоросов если его утвердят, вступит в силу 1 января 2019. А членам ЕР, уже получающим повышенные депутатские пенсии, рекомендовано «отказаться от выплаты ежемесячной доплаты».

И вот какие идеи прозвучали на Гесовете и совете руководителей фракции ЕР в Госдуме и Совфеде:

1. Сохранение региональных льгот для женщин и мужчин, начиная с установленного ранее возраста - 55 и 60 лет (ЖКХ, взносы на капремонт, проезд в транспорте).

- Наши жители просят, чтобы эти льготы сохранились, - предложила председатель комитета по соцполитике и здравоохранению облдумы Ставрополья Валентина Муравьева.

2. Сохранение скидок в магазинах для лиц предпенсионного возраста (55 и 60 лет).

3. Сокращение необходимого стажа для выхода на досрочную пенсию (для женщин - до 37 лет, для мужчин - до 42 лет), но не раньше, чем за два года до наступления пенсионного возраста.

- Это очень большой возраст, вы прекрасно это понимаете. Если люди даже в 20-21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст. Поэтому участники обсуждения просят снизить эту цифру хотя бы на три года - до 37 лет и 42 соответственно, - выступила Муравьева.

4. Направление в Пенсионный фонд денег, изъятых у коррупционеров.

- Все средства, изъятые у коррупционеров, полученные от реализации конфискованного у них имущества, направлялись бы напрямую в Пенсионный фонд, - отметил Турчак.

5. Сохранение бесплатной диспансеризации для работников предпенсионного возраста (55 и 60 лет).

6. Ужесточение наказания к гражданам и работодателям, уклоняющимся от выплат в Пенсионный фонд.

7. Дополнительный отпуск для прохождения переквалификации.

8. Создание и поддержка рабочих мест в сфере оказания услуг населению.

9. Сохранение возраста в 55 и 60 лет для выхода на пенсию представителей коренных малочисленных народов Севера. Депутатам и сенаторам отменят их пенсионные льготы

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

- Если вы ограничиваете население, логично, чтобы политический класс ограничивал и себя. Надо будет посмотреть, как будут голосовать другие фракции, - рассказал «КП» политтехнолог Евгений Минченко. - Если, например, единороссы проголосуют за это (сокращение льготных пенсий депутатам, - ред.), а те партии, которые критикуют изменения в пенсионной системе, откажутся голосовать - возникнет вопрос: "А кто на самом деле с народом?" Сегодня был достаточно интересный ход.