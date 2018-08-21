2018-08-21T16:41:52+03:00
Происшествия

Пожар в Люблино: Столб дыма поднялся возле бывшего Люблинского литейно-механического завода

Возгорание мазута произошло возле частного строения
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Возгорание произошло по адресу: Люблинская улица, 76Возгорание произошло по адресу: Люблинская улица, 76Фото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В соцсетях 21 августа москвичи написали о пожаре на Люблинской улице. Люди видели столб черного дыма.

- Что-то сильно горит в ЮВАО, ориентировочно Люблино-Печатники, сильно пахнет паленой резиной, - написал Сергей Мартынов.

- А у нас пожар! Вроде ЛЛМЗ горит, - написала Елизавета.

- ЛЛМЗ напротив моего дома, могу сказать, что сперва подумали, что это тучи такие, а оказался пожар, дымит сильно, - поделилась Анжелика Карасева.

В первую очередь москвичи подумали, что пожар на территории Люблинского литейно-механического завода (ЛЛМЗ). Звоним туда, а там уже и завода нет.

- У нас пожара нет. Мы давно продали эту территорию. Что там находится сейчас не знаем, - прокомментировала «Комсомольской правде» секретарь Люблинского литейно-механического завода.

О том, что пожар был даже не по адресу бывшего завода, а где-то рядом, сообщили и в ГУ МЧС по Москве.

- Возгорание произошло по адресу: Люблинская улица, 76. Вызов был получен по адресу жилого дома. По факту рядом на площади 100 квадратных метров горел мазут. Заявка нам поступила около 15.23, уже в 16.13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь