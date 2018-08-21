Пожар в Люблино: Столб дыма поднялся возле бывшего Люблинского литейно-механического завода

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-21T16:41:52+03:00

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В соцсетях 21 августа москвичи написали о пожаре на Люблинской улице. Люди видели столб черного дыма.

- Что-то сильно горит в ЮВАО, ориентировочно Люблино-Печатники, сильно пахнет паленой резиной, - написал Сергей Мартынов.

- А у нас пожар! Вроде ЛЛМЗ горит, - написала Елизавета.

- ЛЛМЗ напротив моего дома, могу сказать, что сперва подумали, что это тучи такие, а оказался пожар, дымит сильно, - поделилась Анжелика Карасева.

В первую очередь москвичи подумали, что пожар на территории Люблинского литейно-механического завода (ЛЛМЗ). Звоним туда, а там уже и завода нет.

- У нас пожара нет. Мы давно продали эту территорию. Что там находится сейчас не знаем, - прокомментировала «Комсомольской правде» секретарь Люблинского литейно-механического завода.

О том, что пожар был даже не по адресу бывшего завода, а где-то рядом, сообщили и в ГУ МЧС по Москве.

- Возгорание произошло по адресу: Люблинская улица, 76. Вызов был получен по адресу жилого дома. По факту рядом на площади 100 квадратных метров горел мазут. Заявка нам поступила около 15.23, уже в 16.13 пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Москве.