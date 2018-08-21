2018-08-21T19:35:08+03:00
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Украшаем Москву: как посадить 540 тысяч цветов в День рождения города

Помогать горожанам будут опытные ландшафтные дизайнеры
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Москве появятся более 15 тысяч любительских цветниковВ Москве появятся более 15 тысяч любительских цветниковФото: Евгения ГУСЕВА
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Москва готовится к Дню рождения. И подарок уже придумали - «букет» из 540 тысяч цветов. Высаживать цветы будут прямо в День города, 9 сентября, c 9.00 до 17.00. Участвовать в массовой высадке цветов смогут все желающие на 1500 площадках. Помогать москвичам будут опытные ландшафтные дизайнеры. Людям выдадут растения и инвентарь.

- В Москве появятся более 15 тысяч любительских цветников. На них высадят 540 тысяч бегоний, георгинов, хризантем и других однолетних и многолетних растений. Цветники создадут в рамках любительского конкурса, который станет частью фестиваля «Цветочный джем — 2018», - сообщили на mos.ru.

Задача горожан создать красивые цветники — лучших садоводов-любителей наградят цифровыми планшетами и наборами садового инвентаря. А судьи кто? Сами конкурсанты (за свою работу проголосовать нельзя).

Как принять участие в конкурсе любительского ландшафтного дизайна:

- зарегистрироваться на странице фестиваля «Цветочный джем — 2018» на сайте «Московские сезоны»;

- указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, а также выбрать район, округ и одну из предложенных площадок для состязания.

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