2018-08-21T19:40:03+03:00
Общество

За мэра голосуй в тропиках!

9 сентября в столице откроется необычный избирательный участок
Оксана ФОМИНА
Поделиться:
9 сентября побывать в «Аптекарском» можно будет совершенно бесплатно9 сентября побывать в «Аптекарском» можно будет совершенно бесплатноФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Такого, кажется, еще никогда не было! Избирательные урны на выборах мэра Москвы расположатся… в самых настоящих тропиках. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на ежегодном Фестивале цветов, урожая, искусства «Краски осени» заработает «зеленый» избирательный участок номер 64.

Избиратели после исполнения гражданского долга побывают на экспозиции овощей, фруктов, и пряных трав «Мир! Труд! Урожай!». Смогут полюбоваться невероятным количеством ярких хризантем, георгин, капуст. Навестить дендрарий Петра Великого, Сенсорный сад с огородом, а также увидеть необычные произведения современного искусства.

9 сентября побывать в «Аптекарском» можно будет совершенно бесплатно - проголосовать на выборах мэра Москвы, прогуляться по вековым дорожкам сада, посмотреть многочисленные выставки «Огорода». Вечером посетителей ждет концерт с участием артистов МГУ и студентов Театрального института имени Бориса Щукина.

Как проголосовать на самом ароматном избирательном участке?⠀

Приписаться к участку №64 может любой желающий. Для этого достаточно подать заявление и получить открепительный талон. Сделать это можно через сайт «Госуслуги»

А также в офисах МФЦ - «Мои документы».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
После публикации в «Комсомолке» глава Минздрава собрала совещание с экспертами, чтобы решить вопрос с закупкой лекарств для тяжелобольных детей
По официальным данным, всего 7 детей нуждаются в незарегистрированных в России лекарствах, а по оценкам специалистов - их не меньше 23 тысяч [видео]
Новости 24
Пенсионеры перекодировали порядка 15 тысяч соцкарт для бесплатного проезда в Москве
Для детской школы искусств имени Глинки построят новое здание
Для жителей сносимых домов по программе реновации составили памятку
Московских рестораторов призвали закрыть летние веранды из-за шторма
По решению Собянина аспиранты столичных вузов получили льготы на проезд в метро и наземке
В Москве до конца лета обновят таблички с названиями станций метро
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 21 августа
В центре Москвы вместо самостроя появилось место для отдыха
В Подмосковье задержали серийных квартирных воров
Налоги от «упрощенки» дали московскому бюджету более 48 миллиардов рублей
Перекрытие улиц в Москве 26 августа 2018 года: движение в центре ограничат из-за полумарафона
На Москву надвигается резкое похолодание и туман
В Москве стало меньше бездомных животных
Жителей столицы предупредили о скачке атмосферного давления
В столице детские хирурги получили уникальный лазер
На пересечении МКАДа с Бесединским шоссе обновят многоуровневую развязку
Движение на Таганско-Краснопресненской линии Московского метро введено в график
В Москве инкассатора ударили ножом в грудь