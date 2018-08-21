За мэра голосуй в тропиках!

СЕГОДНЯ 19:11 2018-08-21T19:40:03+03:00

9 сентября побывать в «Аптекарском» можно будет совершенно бесплатно Фото: Олег ЗОЛОТО

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Такого, кажется, еще никогда не было! Избирательные урны на выборах мэра Москвы расположатся… в самых настоящих тропиках. В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» на ежегодном Фестивале цветов, урожая, искусства «Краски осени» заработает «зеленый» избирательный участок номер 64.

Избиратели после исполнения гражданского долга побывают на экспозиции овощей, фруктов, и пряных трав «Мир! Труд! Урожай!». Смогут полюбоваться невероятным количеством ярких хризантем, георгин, капуст. Навестить дендрарий Петра Великого, Сенсорный сад с огородом, а также увидеть необычные произведения современного искусства.

9 сентября побывать в «Аптекарском» можно будет совершенно бесплатно - проголосовать на выборах мэра Москвы, прогуляться по вековым дорожкам сада, посмотреть многочисленные выставки «Огорода». Вечером посетителей ждет концерт с участием артистов МГУ и студентов Театрального института имени Бориса Щукина.

Как проголосовать на самом ароматном избирательном участке?⠀

Приписаться к участку №64 может любой желающий. Для этого достаточно подать заявление и получить открепительный талон. Сделать это можно через сайт «Госуслуги»

А также в офисах МФЦ - «Мои документы».