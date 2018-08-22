В Московский зоопарк приехал жить детеныш борнейского орангутана, от которого отказалась мама

СЕГОДНЯ 13:33 2018-08-22T13:34:32+03:00

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Пассажиры рейса Новосибирск-Москва точно запомнят полет вместе с обезьянкой. На днях четырехмесячный орангутан Матику как раз летел в новый дом — в Московский зоопарк. Дело в том, что в Новосибирске от него отказалась мама. Именно поэтому так важно было его не бросать в самолете в багажном отделении, из аэропорта Матику ехал в автомобиле на руках у зоолога из Новосибирска. Сейчас надежда на то, что малыша возьмет на воспитание его бабушка Личана, которая как раз живет в Московском зоопарке с 1985 года.

- Во время родов детеныш получил травму головы. В течение нескольких дней за его жизнь боролись врачи. После операции и успешного курса реабилитации новосибирские зоологи попробовали вернуть малыша матери, однако она не проявила к нему интереса. Специалисты связывают это с тем, что Мишель стала матерью достаточно рано (в возрасте девяти лет), а также была разлучена с детенышем после рождения, - сообщают на mos.ru.

Но примат, тем более такой маленький, должен воспитываться в семье. А бабушка Матику более внимательная и должна принять внука. Сейчас у малыша будет период адаптации, после чего его поселят в «Доме обезьян» на новой территории зоосада и тогда посетители смогут его увидеть. И это пока он малыш, а уже скоро достигнет 1,5 метров и будет весить почти 90 килограммов.

- Этот вид занесен в Международную красную книгу, поскольку существует критическая угроза его исчезновения в природе. Обезьяны хорошо поддаются дрессировке, браконьеры часто убивают взрослых особей и продают детенышей на черном рынке, - сказали в пресс-службе зоопарка.