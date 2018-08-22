"Мама, я тебя люблю, прости": в Подмосковье 11-летний мальчик совершил самоубийство

СЕГОДНЯ 13:56 2018-08-22T14:11:13+03:00

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Трагедия произошла утром в среду, 22 августа, в новом микрорайоне подмосковного города Балашиха. Во дворе высотки соседи обнаружили тело 11-летнего мальчика, который проживал с мамой на девятом этаже. Очевидцы тут же вызвали "скорую" и полицию. Однако травмы ребенка оказались смертельными - он умер еще до приезда медиков.

- Семья благополучная, ничего не предвещало беды, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах. - Правда, полтора года назад женщина развелась с мужем, растила ребенка одна. Он школьник, сейчас был на каникулах. Мама работает в детском саду, ее срочно вызвали с работы. Сейчас на месте идут следственные действия, опрашиваются соседи, родственники. В квартире обнаружена предсмертная записка: "Мама, я тебя люблю, прости", в конце нарисовано сердечко. Пока это все, что известно.

Следователям предстоит проверить версию о доведении до самоубийства - по словам знакомых семьи, в последнее время мальчик подолгу сидел в соцсетях с мобильного телефона. Не исключено, что ребенок мог состоять в группах смерти и выполнять задание так называемого куратора.

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