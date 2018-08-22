Себя показать, конкурентов посмотреть

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T10:35:57+03:00

Правительство Москвы готово возместить малым и средним предпринимателям до половины расходов за их участие в выставочной деятельности

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Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы начал прием заявок на участие предприятий в конгрессно-выставочных мероприятиях. Продлится прием до 1 ноября 2018 года. В этом году предпринимателей ждет приятный сюрприз: Правительство столицы возместит им до половины затрат на участие в выставке. А именно: до 350 тысяч рублей, если мероприятия проходят в России, и до 700 тысяч, если за рубежом. Подробности на официальном сайте Департамента.

Кроме того, в столице уже больше года действует городская программа с гордым названием «Сделано в Москве». Благодаря ей столичные малые и средние предприниматели могут не пробиваться на выставки самостоятельно, что хлопотно и затратно, а воспользоваться поддержкой профессионалов. А оператор программы - Московский экспортный центр - профинансирует 100% стоимости участия компаний.

Программа запущена в 2016 году. Она позволяет столичным производителям участвовать в российских и международных выставках под этим коллективным брендом. Только до конца 2018 года планируется провести более 10 выставок. В том числе CPM - самая крупная международная выставка моды, CITEX Technology Week - важнейшее мировое событие в области информационных технологий для бизнеса - международная выставка информационных и телекоммуникационных технологий и другие.

Программа «Сделано в Москве» помогает перспективным инновационным компаниям показать товар лицом на ведущих российских и международных выставках, найти покупателей их продукции, поставщиков, поделиться опытом.

Кроме того, специалисты проведут обучение по участию в выставках, возьмут на себя разработку стенда и его маркетинговое и PR-сопровождение, организуют встречи с потенциальными покупателями.

Спрос на такую поддержку всегда найдется. Есть огромное количество молодых, перспективных компаний, выдающих уникальную, конкурентоспособную продукцию. Однако опыта участия в выставках, организации стендов, эффективного представления продукции мало. В этом им готовы помочь профессионалы.

Благодаря активному участию в выставочной деятельности о том, что московские предприятия вполне конкурентоспособны, знают во всем мире. Сегодня более 5 тысяч московских предприятий поставляют на экспорт более 6 тысяч видов московской продукции из 12 отраслей промышленности. И каждый предприниматель запросто может попасть в этот совсем не закрытый клуб.

Сказано

«Наш системный выход на экспорт произошел благодаря программе «Сделано в Москве». Мы приняли участие в одной из самых больших медицинских выставок в мире - ArabHealth 2017, где продемонстрировали наши девайсы сотням дистрибьюторов со всего мира. Так сказать, история нашей компании поделилась на до и после этой выставки. Вернулись мы совершенно другими с совершенно другим взглядом на мир.

Если у вас конкурентоспособный продукт - по итогам выставки у вас будет огромное количество контактов по всему миру».

Иван ПИСАРЕВ, директор по внешнеэкономическим связям ГК «Нордавинд».