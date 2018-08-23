В Подмосковье горит деревня - огонь охватил около десятка деревянных домов

СЕГОДНЯ 10:48 2018-08-23T10:56:42+03:00

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В Московской области утром в четверг, 23 августа, загорелась деревня Алексино Истринского района. Как рассказывают местные жители, около 8 часов утра огонь охватил один дом, а потом, когда задул ветер, начал перекидываться и на соседние.

- Эта часть деревни - новострой, брусовые одно- и двухэтажные домики. На участках в 5-6 соток они стоят очень близко друг к другу, поэтому ничего удивительного, что пожар очень быстро охватил около десятка домов, - рассказал «КП» житель Алексино. - Ну и плюс до города - километров десять. Поэтому пожарные машины приехали не очень быстро.

По словам местных жителей, водопровода на загоревшейся улице нет, поэтому пожарные использовали только ту воду, которую привезли с собой. В итоге три дома выгорели почти полностью. Остальные удалось спасти – на них по большому счету пострадал только сайдинг.

- Дома все жилые. Летом там всегда живут, - говорит местная жительница Ирина. - Мы через овраг от этих домов живем. Видела, как из одного дома бежала женщина с ребенком на руках. Слава богу, успели выскочить.

Огонь полностью уничтожил три дома, остальные удалось спасти пожарным. ФОТО vk.com/istrapod

Пожар уже удалось ликвидировать. Сейчас пожарные заливают наиболее пострадавшие дома. В ближайшее время приступят к разбору завалов.

В управлении МЧС по Московской области пожар в Истринском районе пока не комментируют.

Информация о погибших не поступала.