Перед открытием семи станций метро 25 августа приостановят движение между «Раменками» и «Шелепихой»

СЕГОДНЯ 13:10 2018-08-23T13:16:15+03:00

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Готовится к запуску новый отрезок Солнцевской линии столичного метрополитена. Речь идёт сразу о семи станциях - от «Раменок» до «Рассказовки». Для того, чтобы подключить их действующей системе метро, нужно перекрыть движение между «Шелепихой» и «Раменками». Что и будет сделано 25 августа.

- Станция «Шелепиха» будет доступна только для поездок по участку Большой Кольцевой линии и пересадок на МЦК, - сообщили «КП» в пресс-службе Дептранса Москвы, - а станция «Парк Победы» будет доступна только для поездок по Арбатско-Покровской линии. В обычном режиме метро возобновит работу 26 августа в 5.30 утра.

Работы специально запланировали на выходной, потому как в этот день метро пользуются меньше пассажиров. Для них, кстати, организуют бесплатные маршруты автобусов «КМ» с остановками у временно закрытых станций метро.

- Кроме этого, на станциях «Петровский парк», «Деловой центр», «Кутузовская», «Шелепиха», «Парк Победы», «Раменки», «Ломоносовский проспект», «Минская» в субботу будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров Московского метрополитена, - добавили в Департаменте Транспорта. - Они помогут пассажирам сориентироваться и выбрать нужный маршрут.

ОФИЦИАЛЬНО

На новом участке Солнцевской линии откроют семь станций:

- «Мичуринский проспект»

- «Озёрная»

- «Говорово»

- «Солнцево»

- «Боровское шоссе»

- «Новопеределкино»

- «Рассказовка»

С ними значительно улучшится транспортное обслуживание районов Солнцево, Ново-Переделкино, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, в которых проживает около 600 тысяч человек. Ввод в эксплуатацию участка позволит жителям прилегающих районов сократить время на поездку в центр до 45 минут.