Шопинг на «Улице сказок»: В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» появилась новая торговая галерея

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-23T15:01:06+03:00

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Торговая галерея «Улица сказок» открылась в «Центральном Детском Магазине на Лубянке»: пространство площадью 1100 кв. метров объединило более 20 ведущих производителей детских товаров. Торговая галерея, красочно оформленная в стиле русских народных сказок, расположилась на первом этаже «Детского Магазина» возле центрального атриума и неподалеку от выхода на станцию метро «Лубянка». На «Улице сказок» покупателей встречают бутик одежды «Магия детства», обувной магазин «Мосье башмаков», известная марка Crocs, чью яркую и комфортную обувь носят и дети, и взрослые по всему миру, «Under Armour» - детская одежда для занятий спортом. В магазине ShocoLatti продаются веселые пижамы-кигуруми - костюмы для сна и отдыха в виде животных на больших и маленьких. Сладкоежек ждут в «Riki’s Sweet» - лавке сладостей со всего мира, а творческих и увлеченных — в магазине товаров для досуга «Остров хобби» и в «Веселой Затее», крупнейшей сети товаров для праздника в России и СНГ. Торговая галерея оборудована комфортными местами для отдыха, где приятно посидеть после шопинга.

- Мы отмечаем большой спрос на торговые площади в главном атриуме ЦДМ на Лубянке – открытие галереи позволило нам создать такое предложение для новых арендаторов, - рассказал Леонид Капров, старший вице-президент «Галс-Девелопмент» (компании-собственника и девелопера «Центрального Детского Магазина на Лубянке»). - «Улица сказок» включает в себя небольшие унифицированные торговое лоты – востребованный формат, который позволяет в короткие сроки открыть магазин в самом центре Москвы. Галерея, ставшая продолжением главного атриума, обладает широким ассортиментов товаров, которые по достоинству оценят наши посетители.

Накануне нового учебного года в главном атриуме ЦДМ на Лубянке также развернулась школьная ярмарка School Bazaar. Здесь продается одежда, обувь, канцелярские принадлежности и товары для творчества от известных российских и зарубежных производителей. Среди более чем 20 брендов представлена марка школьной формы «Смена» - российское предприятие с 80-летней историей шьет удобную и качественную одежду для мальчиков и девочек. Не менее известен и бренд Brostem — производитель классических рубашек и сорочек. Компания Junior Republic предлагает школьную форму и верхнюю зимнюю одежду. На ярмарке большой выбор канцтоваров, в том числе пеналы и школьные рюкзаки Kids Choice и Frihet, школьные принадлежности, книги, товары для творчества и досуга от магазинов Wow Idea, Trend, Lookee Shop.

В «Центральном Детском Магазине на Лубянке» представлено более 150 магазинов детских товаров, игрушек, а также одежды для новорожденных и будущих мам. Помимо магазинов торговой галереи «Улица сказок» на первом этаже ЦДМ на Лубянке расположился всемирно известный детский магазин Hamleys, магазин игрушек «Мульт», посвященный персонажам известных российских мультфильмов, магазин «Disney Игрушки», детская обувь Ecco Kids и кафе-пекарня Cinnabon. Только в 2018 году в «Центральном Детском Магазине на Лубянке» открылось более 3 тысяч кв. м. торговых пространств, на которых расположились киберспортивная арена Winstrike, бутик детской одежды Gap Kids, первый в России магазин товаров для новорожденных португальского бренда Naturapura и другие крупные бренды.