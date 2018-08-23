Погода в Москве на 23 - 29 августа: В столицу вернется жара под +30 градусов!

СЕГОДНЯ 15:40 2018-08-23T15:54:35+03:00

До самого конца августа прекрасный характер у столичного лета не испортится. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Продолжаем наслаждаться солнечным летом - в Гидрометцентре Росси дали очень оптимистичный прогноз погоды в Москве на 23 - 29 августа

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Лето-2018, похоже, решило доказать: не правы те, кто вечно на погоду жалуется и ворчит, что климат испортился. Вот оно, идеальное лето! Солнечное, но без засух. Теплое, но без аномальной жары. И до самого конца августа прекрасный характер у столичного лета не испортится. В Гидрометцентре России дали очень оптимистичный прогноз погоды в Москве на 23 - 29 августа.

После ливней, которые прошли во вторник, и короткого похолодания, температура вновь растет. В четверг, 23 августа, днем +20...+22, солнечно и сухо. Содержание кислорода в воздухе повышенное - свежие воздушные массы принес тот же самый атмосферный фронт, что "виноват" в дождях в начале недели.

В пятницу, 24 августа, тоже ясно и без дождей. Ночь очень прохладная - в мегаполисе +8...+10, по области +5...+10, а местами воздух может остыть до +1 градуса. Днем же +22...+24 градуса.

В субботу, 25 августа, под утро в столице +10...+12, по области +7...+12 градусов, местами до +2. Днем при ясном небе солнце прогреет воздух до +24...+26 градусов. Осадков не ожидается.

В воскресенье, 26 августа, ночью +8...+13, днем +22...+27. Солнечно и сухо. В общем, в выходные погода просто идеальная - и для поездок на дачу, и для отдыха на природе, и для прогулок в парках. Температура на 4 - 5 градусов выше климатической нормы.

А что на следующей неделе? Тепло, еще теплее, даже жарко!

В понедельник, 27 августа, и во вторник, 28 августа, по ночам +10...+15, а днем почти тридцатиградусная жара, +24...+29. А это уже на 7 - 8 градусов выше, чем положено по климатическим нормам. Переменная облачность и никаких дождей.

По предварительным прогнозам, последние дни августа и 1 сентября тоже будут очень приятными: +21...+25 градусов, хотя и с небольшими дождями.