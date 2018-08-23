2018-08-23T16:13:41+03:00
Общество

В московское метро вновь возвращаются жетоны

Коллекционные кругляшки имеют те же функции, что и карта «Тройка»
Игорь ПАВЛОВ
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В каждом жетоне установлен чип электронной карты «Тройка»В каждом жетоне установлен чип электронной карты «Тройка»Фото: Павел КЛОКОВ
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Красные жетоны для оплаты проезда на общественном транспорте попадут в руки пассажиров уже в этом году. Их выпустили ограниченным тиражом и в ближайшее время начнут разыгрывать среди пользователей социальных сетей (на официальных аккаунтах московского транспорта). Это подтвердили «КП» сотрудники пресс-службы столичного метрополитена.

По их словам, в каждом жетоне установлен чип электронной карты «Тройка». А это значит, что платить им можно будет не только в метро, но и на МЦК и другом наземном транспорте.

В диаметре жетон чуть больше пятирублевой монеты. Его можно будет использовать вместо брелока на связке ключей. Или повесить на шею как талисман.

- Пополнить счёт проездного по-прежнему можно будет во всех кассах метрополитена, - добавили в пресс-службе. - А также с помощью мобильного приложения «Метро Москвы».

Напомним, ранее пассажиры могли приобрести сувенирные магниты с функцией «Единого», силиконовые браслеты и кольца с функцией «Тройки», а также брелоки.

Залоговая стоимость «Тройки» 50 рублей. Если вы решите сдать ее обратно в кассу, деньги вам обязательно вернут. Пополнить баланс «Тройки» можно не только в метро, но и в салонах связи «Евросеть» и «Связной», в терминалах «Элекснет», в кассах и терминалах ОАО «Центральная ППК» и других.

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