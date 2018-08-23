2018-08-23T17:59:24+03:00
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Объявлена программа фестиваля "Московское небо"

Масштабный фестиваль музыки и воздухоплавания “Московское небо” объявил двухдневную программу. Посетителей ждут гонки дронов, воздушные бои, выступления групп “Чайф” и “Аффинаж”, прогулки на воздушном шаре, выставка авиатехники, мастер-классы
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Фестиваль откроется 25 августа в 11:00. Днем профессиональные спортсмены по дрон-рейсингу из России, Белоруссии, Южной Кореи, Швейцарии, ОАЭ поборются в соревнованиях Moscow Sky Drone Racing. Также на отдельном кордодроме опытные пилоты покажут высший пилотаж и воздушные бои. Один из участников Алексей Сергеев продемонстрирует полет “по-македонски”, управляя сразу двумя самолетами. Кроме того, днем выступят юные авиамоделисты, которые докажут, что не хуже взрослых управляют воздушным транспортом.

Полеты пройдут под живую музыку: с 14:00 посетители услышат группы “Vanyn”, “Платья за 130”, “Аффинаж”, и завершится день большим концертом Сергея Трофимова. 26 августа под “московским небом” выступят “Exilados”, “Мистер Твистер”, “Каспий”, а завершит фестиваль концерт группы “Чайф”, которые исполнят известные хиты и песни с последнего альбома “Вино, кино и домино”.

Также у посетителей будет возможность погулять по выставке авиатехники с редкими моделями, посмотреть на авиашоу от лучших моделистов стараны, послушать лекции опытных пилотов, а с 18:00 - покататься на воздушном шаре вместе с профессионалами.

На площадках МАИ, МИФИ юные авиамоделисты от 6 лет смогут принять участие в мастер-классах и, возможно, определиться с будущей профессией. Дети смогут создать свой летательный аппарат вместе с авиамоделистом Юрием Рождественым и запустить свой самолетик в небо. Участие в мастер-классах бесплатное. Самые талантливые ребята примут участие в настоящих соревнованиях.

Фестиваль “Московское небо” пройдет на аэродроме "Чёрное", городской округ Балашиха. Полная программа доступна на официальном сайте.

Даты: 25 и 26 августа

Место: Балашихинский район, аэродром МАРЗ, ж/д станция Черное.

Время: 25 августа с 11:00 до 23:00

26 августа с 11:00 до 22:00

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