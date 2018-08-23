Собаку хаски, которую считали погибшей после столкновения баржи и лодки на Москва-реке, передали хозяевам

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-23T18:47:45+03:00

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Следователи продолжают разбираться в обстоятельствах ЧП на Москва-реке в окрестностях подмосковного города Коломна. Напомним, в ночь на четверг перевозившая песок баржа столкнулась с резиновой лодкой. На ней в этот момент находились два человека - супруги, 56-летний мужчина и женщина 59 лет.

- Было уже около 22.00, совсем темно, - рассказывает источник в следствии. - А на лодке и людях - никаких светоотражающих элементов, никаких опознавательных знаков. На буксире, который тащил баржу, эту лодку в темноте и не заметили. Транспорт зацепил эту резиновую лодку и она перевернулась. Люди выпали.

Спастись удалось только женщине. Каким-то чудом она сумела ухватиться за свисающий по борту якорь. Начала кричать, звать на помощь. Команда буксира сняла ее и оказала первую помощь. А вот супруг пострадавшей пропал. Его тело обнаружили только под утро.

Что супруги делали в такой час на темной реке? По словам нашего источника, пара решила провести «романтическую прогулку».

- Еще предстоит провести экспертизу, но по всей видимости, люди взяли с собой на реку и спиртное, - говорит источник. - Почему они не уклонились от столкновения с баржой, выжившая женщина объяснить не может.

Кстати, позже стало известно, что на лодке в момент столкновения также находилась собака породы хаски. Когда лодка опрокинулась, пес тоже выпал за борт. Предполагали, что он мог погибнуть, угодив под судно с песком. Однако утром его нашли на берегу приехавшие осматривать место происшествия следователи - выплыл.

Сегодня днем собаку передали дочери пострадавшей женщины. Сама она находится дома в полном шоке. До сих пор не верит, что муж погиб.

- Проводится доследственная проверка, - сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. - Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

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