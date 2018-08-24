24 Авг. 11:05 2018-08-24T14:33:34+03:00

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Главные темы:

00:00 - Погода в Москве на ближайшие дни.

00:54 - В столице начался "умный" разбор первой хрущевки по реновации. Хорошая ли штука "умный снос"? Приживется ли подобная система? Что говорит мировой опыт?

06:45 - Психиатр предупредил москвичей об осенней депрессии.

10:30 - Московские секреты. Пропадут ли с карты столицы уголки наподобие Курьяново? Много ли подобных мест? Грозит ли им урбанистическая застройка?

21:45 - Спустя десять лет они возвращаются: бабочки-адмиралы прилетели в Москву.

25:10 - В Москву приехал орангутан, которого чудом спасли человеческие врачи.

28:50 - Ручной мистер Гусь поселился в Химках.