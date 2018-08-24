В столице начался «умный» разбор первой хрущевки по реновации
Главные темы:
00:00 - Погода в Москве на ближайшие дни.
00:54 - В столице начался "умный" разбор первой хрущевки по реновации. Хорошая ли штука "умный снос"? Приживется ли подобная система? Что говорит мировой опыт?
06:45 - Психиатр предупредил москвичей об осенней депрессии.
10:30 - Московские секреты. Пропадут ли с карты столицы уголки наподобие Курьяново? Много ли подобных мест? Грозит ли им урбанистическая застройка?
21:45 - Спустя десять лет они возвращаются: бабочки-адмиралы прилетели в Москву.
25:10 - В Москву приехал орангутан, которого чудом спасли человеческие врачи.
28:50 - Ручной мистер Гусь поселился в Химках.
В столице начался «умный» разбор первой хрущевки по реновации