2018-08-24T01:44:06+03:00
Общество

Предприниматели готовятся к Greenfield Fest

31 августа в технополисе «Москва» стартует первый бизнес-фестиваль для предпринимателей и промышленников
Антон БАЛУЕВ
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31 августа здесь соберутся более трех тысяч участников бизнес-фестиваля. Фото: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы31 августа здесь соберутся более трех тысяч участников бизнес-фестиваля. Фото: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы
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На фестивале соберутся больше трех тысяч участников. Это руководители высокотехнологичных компаний, резиденты особых экономических зон, технопарков и промкомплексов, сотрудники инвестиционных фондов и организаций.

Не исключено, что фестиваль соберет больше посетителей, ведь участие в фестивале бесплатное.

Чтобы зарегистрироваться на мероприятие, нужно лишь заполнить заявку на сайте www.gffest.ru.

Технополис «Москва» выбран местом проведения Greenfield Fest не случайно: он является центром притяжения инновационных производств. На его территории сейчас находятся 130 компаний. Они разрабатывают и создают современные материалы, оборудование и технологии. Это композиты и биофармацевтические препараты, оптоэлектронные приборы и робототехнические решения, промышленные системы управления и IT-технологии.

Все это востребовано реальным сектором экономики, причем не только внутри страны, но и за рубежом. Например, композитными материалами, созданными на базе технополиса, интересуется ряд зарубежных компаний. В целом почти треть продукции, которая производится в технополисе, экспортируется.

- В Москве - более 20 тысяч объектов инновационной инфраструктуры, в том числе высокотехнологичных предприятий. Для дальнейшей реализации промышленного и внедренческого потенциала столицы чрезвычайно важна кооперация между ними. Взаимодействуя, используя возможности друг друга, они могут добиться еще более впечатляющих результатов. Поэтому город и инициирует столь крупное событие - чтобы объединить лидеров технологического развития столицы, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Кстати, Технополис сотрудничает с Академией наук и с ведущими техническими вузами столицы, что позволяет его резидентам привлечь высококвалифицированные кадры. Это одно из преимуществ ОЭЗ «Технополис «Москва». Но самое главное - резиденты ОЭЗ получают особые преференции в виде налоговых льгот и готовую инфраструктуру для развития бизнеса. В деловой программе фестиваля эксперты как раз и расскажут о преимуществах особых экономических зон, к которым относится технополис «Москва».

Участники Greenfield Fest узнают, как создать производство в Москве и получить поддержку и льготы от столичных властей.

На фестивале выступят известные российские и зарубежные спикеры, такие как маркетолог Игорь Манн, футуролог Томас Фрей и другие эксперты.

В зоне нетворкинга пройдут мастер-классы и сессии по развитию профессиональных коммуникаций. На Greenfield Fest будет презентована социальная сеть для бизнесменов - «Тиндер для предпринимателей».

Здесь можно будет получить консультацию, как стать резидентом особой экономической зоны, записаться на экскурсию по технополису, посетить коворкинг-зону «Бизнес в Москве - это легко!» и принять участие в игре «Битва за инвесторов».

Основная идея Greenfield Fest - дать представителям бизнеса возможность познакомиться друг с другом и пообщаться в неформальной обстановке, найти общие интересы. Ведь успех часто зависит от личного общения.

При этом Greenfield Fest - это не только деловая программа, но и развлечения. На сцене фестиваля выступят популярные российские группы, такие как BrainStorm, VLNY, Guru Groove Foundation, M Gzavrebi, Tesla Boy и диджей Дарья Малыгина. А в зоне активного отдыха можно будет принять участие в интеллектуальных играх, сыграть в стритбол, мини-керлинг и настольный хоккей.

Подробнее о программе фестиваля можно узнать на сайте www.gffest.ru

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