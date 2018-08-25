2018-08-25T13:21:45+03:00
Общество

В парке "Зарядье" появилась самая длинная в мире игрушечная гоночная трасса

Маленьким авто нужно было проехать по трассе рекордные 560 метров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Машинки хоть и детские, но все было по-взросломуМашинки хоть и детские, но все было по-взросломуФото: Алиса ТИТКО
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В "Зарядье" создали самую длинную в мире игрушечную гоночную трассу. Цель 25 августа была большая - спустить по этой трассе машинку. И главное, чтобы она дошла до финиша, а это 560 метров.

- Не получится, - говорили гости парка. - Машинки сбиваются с пути на каждом метре. То ли трасса неправильно сделана, то ли машинки слишком легкие.

- Ничего-ничего, сейчас все подкрутят, выровняют. Это же только тест, - говорили другие.

Для фиксации рекорда (а вдруг) к павильону "Купол" приехали даже представители Книги рекордов Гиннесса. Перещеголять нужно было вроде не так уж и много (всего 6 метров) - предыдущий рекорд был установлен в США на трассе длиной 554 метра.

Гоночную трассу собрали буквально за одну ночь, а днем на старте стояли три машинки.

- Почему три? - спрашиваю.

- Есть три попытки для фиксации рекорда, - говорят организаторы.

Маленьким авто нужно было проехать по трассе рекордные 560 метров Фото: Алиса ТИТКО

Маленьким авто нужно было проехать по трассе рекордные 560 метровФото: Алиса ТИТКО

Машинкам нужно было преодолеть расстояние от "Купола" прямо по крыше Медиацентра до улицы Варварка - проехать по трассе рекордные 560 метров. Смотрела за "чистотой" пробега судейская комиссия. Машинки хоть и детские, но все было по-взрослому.

После попытки установления рекорда, запустить свою машинку смогут все желающие. Маленьким гостям парка дарили игрушечные машинки из лимитированной коллекции.

Прямую трансляцию заезда, кстати, показывали и на специальных экранах около входа в парк со стороны Васильевского спуска.

Игрушечная гоночная трасса пробудет в парке "Зарядье" всего несколько часов, но еще можно успеть запустить машинку. А вдруг именно ваша дойдет до финиша?

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