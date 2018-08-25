Офицерский бал на Красной площади: мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль «Спасская башня»
Поистине потрясающее зрелище развернулось на главной площади страны в пятницу 24 августа. Мэр столицы Сергей Собянин торжественно открыл очередной фестиваль «Спасская башня», который проводят в Москве с 2007 года. Это не просто выступления с музыкальными инструментами. Это настоящий театрализованный бал, в ходе которого армейские оркестры сражаются за восторг зрителей.
- Это большой подарок в канун дня рождения нашего любимого города, - сказал на открытии мэр. - Это большой подарок для москвичей, для миллионов зрителей в нашей стране и по всему миру.
Живые выступления музыкантов будут проходить в столичных парках до 2 сентябряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Услышать живые выступления музыкантов можно будет в городских парках, на площадях и вокзалах столицы.
Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году его главной темой стал офицерский бал. В Москву приехали коллективы из Великобритании, Монако, Нидерландов, Омана, Швейцарии, Испании, Италии, Шри-Ланки, Мексики, Мьянмы, а также международный кельтский оркестр волынок и барабанов и международная команда ирландских танцоров.
Как сообщили организаторы фестиваля, в этом году его главной темой стал офицерский балФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Точное расписание все выступлений можно найти на сайте проекта в разделе «Программа фестиваля».
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Фестиваль "Спасская башня" открылся в Москве
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