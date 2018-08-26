Крупный пожар в Королеве: к тушению многоэтажного дома привлекли вертолеты

СЕГОДНЯ 12:16 2018-08-26T12:30:50+03:00

Открытый огонь пытаются ликвидировать уже почти шесть часов Фото: ВКонтакте

200 человек эвакуированы – их жизни ничего не угрожает [видео]

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Около шести утра жильцы cемиэтажного дома на улице Ленинской проснулись от едкого дыма и запаха гари. Оказалось, пылает мансарда – по деревянным конструкциям огонь в считанные секунды распространился на крышу. Пока ехали пожарные, большинство жильцов успели покинуть квартиры самостоятельно – оставшиеся 10 человек были эвакуированы спасателями по лестничным маршам. Людей предложили временно разместить в ближайшем доме культуры, но все отказались – разошлись по родственникам.

Открытый огонь пытаются ликвидировать уже почти шесть часов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/665861" frameborder="0"></iframe> Видео от очевидца пожара в Королёве.

- Сообщение о ЧП поступило 06.26, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. - В 10.55 пожар был локализован на площади 300 кв.м. То есть удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На месте работают 122 наших сотрудника и 33 единицы техники. Кроме того, к тушению привлечены два вертолета Ка-32.

Пожар на улице Ленинской в Королёве 26 августа 2018 года.

- Из моего окна в соседнем доме видно, как сильно полыхает крыша – пролетающие вертолеты пока не могут справиться с горением, - рассказал очевидец в эфире радио «Комсомольская правда». – Пролетают, опустошают бак и улетают. На месте, кроме МЧС, стоят еще машины полиции и «скорой помощи». Внизу собралась толпа зевак.

tourist_s_md Пожар на крыше жилого дома в Королеве

Как стало известно «КП», от огня пострадали восемь квартир на верхних этажах - по словам очевидцев, там расположены двухуровненые жилые помещения. Однако, подсчитать общий ущерб пока невозможно.

tourist_s_md Пожар в Королёве #пожаркоролев