2018-08-26T12:30:50+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Королеве: к тушению многоэтажного дома привлекли вертолеты

200 человек эвакуированы – их жизни ничего не угрожает [видео]
Алена МАРТЫНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Открытый огонь пытаются ликвидировать уже почти шесть часовОткрытый огонь пытаются ликвидировать уже почти шесть часовФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Около шести утра жильцы cемиэтажного дома на улице Ленинской проснулись от едкого дыма и запаха гари. Оказалось, пылает мансарда – по деревянным конструкциям огонь в считанные секунды распространился на крышу. Пока ехали пожарные, большинство жильцов успели покинуть квартиры самостоятельно – оставшиеся 10 человек были эвакуированы спасателями по лестничным маршам. Людей предложили временно разместить в ближайшем доме культуры, но все отказались – разошлись по родственникам.

Открытый огонь пытаются ликвидировать уже почти шесть часов.

Видео от очевидца пожара в Королёве.

- Сообщение о ЧП поступило 06.26, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. - В 10.55 пожар был локализован на площади 300 кв.м. То есть удалось предотвратить дальнейшее распространение огня. На месте работают 122 наших сотрудника и 33 единицы техники. Кроме того, к тушению привлечены два вертолета Ка-32.

Пожар на улице Ленинской в Королёве 26 августа 2018 года.

- Из моего окна в соседнем доме видно, как сильно полыхает крыша – пролетающие вертолеты пока не могут справиться с горением, - рассказал очевидец в эфире радио «Комсомольская правда». – Пролетают, опустошают бак и улетают. На месте, кроме МЧС, стоят еще машины полиции и «скорой помощи». Внизу собралась толпа зевак.

tourist_s_mdtourist_s_md
Пожар на крыше жилого дома в Королеве
7 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

Как стало известно «КП», от огня пострадали восемь квартир на верхних этажах - по словам очевидцев, там расположены двухуровненые жилые помещения. Однако, подсчитать общий ущерб пока невозможно.

tourist_s_mdtourist_s_md
Пожар в Королёве #пожаркоролев
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

В Королеве горит кровля семиэтажного дома.Утром в воскресенье начался пожар в деревянной мансарде жилого дома в Подмосковье. Площадь возгорания достигла 300 кв.метров

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Дневник терпящих бедствие: «Я махала своими яркими розовыми шортами проходящим кораблям: спасите!!! Но они нас не видели...»
Супруги Надежда Ватрушкина и Михаил Алавердян из Новороссийска на пять дней застряли в надувной лодке в отрытом море. Ни связи с берегом, ни еды, даже одежды толком нет. «КП» реконструировала дневник Надежды, чтобы понять, как пара выжила в таких условиях
Новости 24
Движение поездов на Горьковском направлении восстановили
В Подмосковье водитель выехал на "зебру" и задавил ребенка
В воскресенье в центре перекроют улицы
У московской пенсионерки украли иконы на миллион рублей
Груженый КамАЗ провалился под землю в центре Москвы
На действующих и строящихся станциях метро откроются транспортные узлы
В Подмосковье бродячая собака напала на ребенка
На Варшавском шоссе в районе Подольска построят тоннель
Столичные цветники украсили новыми растениями
В подмосковном ДТП погиб велосипедист
В столице включат новую подсветку на Бульварном кольце, набережных и на МЦК
В Подмосковье баржа с песком врезалась в моторную лодку - погиб мужчина
Новая зона отдыха с аллеями и площадью появится на севере Москвы
На юге столицы началось строительство эстакады через железнодорожные пути
На ВДНХ желающие смогут проверить свое здоровье
Резиновая лодка столкнулась с баржей на Москве-реке
Проезд в столичной подземке можно будет оплатить жетонами
Свет на всех московских дорогах появится к 2024 году
На Старом Арбате могут разрешить автомобильное движение
В Подмосковье задержали мошенников, которые похитили у пенсионеров 1,3 млн рублей
В Москве квартиру обокрали на 8,3 млн рублей
Стало известно, когда в Москве завершится купальный сезон
Появились первые кадры с места нападения на полицейских в Клину
В парке 850-летия Москвы откроют профессиональную лыжероллерную трассу