2018-08-26T15:14:33+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Королеве начался с деревянного «пентхауса»

Экспертам предстоит выяснить, соблюдались ли правила пожарной безопасности при возведении деревянной надстройки [видеотрансляция]
Алена МАРТЫНОВА
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Это кирпичный дом с двухэтажной деревянной надстройкойЭто кирпичный дом с двухэтажной деревянной надстройкойФото: ВКонтакте
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Вот уже девять часов продолжается пожар в семиэтажном жилом доме на улице Ленинской в подмосковном Королеве.

В Королеве горит кровля семиэтажного дома.Утром в воскресенье начался пожар в деревянной мансарде жилого дома в Подмосковье. Площадь возгорания достигла 300 кв.метров

- Отдельные очаги возгорания все еще появляются, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области. – Спасатели сейчас ведут проливку верхних этажей здания на площади в 300 квадратных метров. Это кирпичный дом с двухэтажной деревянной надстройкой. Конструкция этого чердака сложная, там расположены несколько квартир.

Видео от очевидца пожара в Королёве.

Как появился этот «пентхаус», соблюдались ли там нормы пожарной безопасности, теперь предстоит выяснять экспертам. Между тем, администрация города организовала для погорельцев пункт временного размещения в ближайшем доме культуры. В ближайшее время жильцы не смогут вернуться в свои дома – после тушения конструкции здания предстоит обследовать на прочность.

Пожар на улице Ленинской в Королёве 26 августа 2018 года.

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Пожар на крыше жилого дома в Королеве
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КСТАТИ

Крупный пожар в Королеве: к тушению многоэтажного дома привлекли вертолеты

Около шести утра жильцы cемиэтажного дома на улице Ленинской проснулись от едкого дыма и запаха гари. Оказалось, пылает мансарда – по деревянным конструкциям огонь в считанные секунды распространился на крышу. Пока ехали пожарные, большинство жильцов успели покинуть квартиры самостоятельно – оставшиеся 10 человек были эвакуированы спасателями по лестничным маршам. Людей предложили временно разместить в ближайшем доме культуры, но все отказались – разошлись по родственникам (подробности)

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