Пожар в жилом доме в Королеве начался с деревянного «пентхауса»
Вот уже девять часов продолжается пожар в семиэтажном жилом доме на улице Ленинской в подмосковном Королеве.
В Королеве горит кровля семиэтажного дома.Утром в воскресенье начался пожар в деревянной мансарде жилого дома в Подмосковье. Площадь возгорания достигла 300 кв.метров
- Отдельные очаги возгорания все еще появляются, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области. – Спасатели сейчас ведут проливку верхних этажей здания на площади в 300 квадратных метров. Это кирпичный дом с двухэтажной деревянной надстройкой. Конструкция этого чердака сложная, там расположены несколько квартир.
Видео от очевидца пожара в Королёве.
Как появился этот «пентхаус», соблюдались ли там нормы пожарной безопасности, теперь предстоит выяснять экспертам. Между тем, администрация города организовала для погорельцев пункт временного размещения в ближайшем доме культуры. В ближайшее время жильцы не смогут вернуться в свои дома – после тушения конструкции здания предстоит обследовать на прочность.
Пожар на улице Ленинской в Королёве 26 августа 2018 года.
КСТАТИ
Крупный пожар в Королеве: к тушению многоэтажного дома привлекли вертолеты
Около шести утра жильцы cемиэтажного дома на улице Ленинской проснулись от едкого дыма и запаха гари. Оказалось, пылает мансарда – по деревянным конструкциям огонь в считанные секунды распространился на крышу. Пока ехали пожарные, большинство жильцов успели покинуть квартиры самостоятельно – оставшиеся 10 человек были эвакуированы спасателями по лестничным маршам. Людей предложили временно разместить в ближайшем доме культуры, но все отказались – разошлись по родственникам (подробности)