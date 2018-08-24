«Олимпийский» хотят превратить в торговый центр: Стинг и Мадонна больше не приедут в Москву

СЕГОДНЯ 02:41 2018-08-24T02:41:31+03:00

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Организаторы больших концертов в Москве обеспокоены, что спорткомплекс «Олимпийский» могут превратить в торговый центр. Якобы магазины будут по кругу, а в центре останется концертный зал, но не на 30 000, а всего на 6000 мест. Такие разговоры пошли после того, как объявили о старте реконструкции.

Как изменится «Олимпийский»

- Со временем спортивные объекты «Олимпийского» морально устарели и не отвечают международным стандартам качества обслуживания. Поэтому в 2019 году спорткомплекс закроется на реконструкцию, - сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

В декабре у спорткомплекса сменился собственник, который намерен вложить в реставрацию и развитие почти 30 млрд рублей. Двери «Олимпийского» пока открыты — все концерты, запланированные на 2018 год, состоятся, а потом начнутся ремонтные работы — понадобится около двух лет.

Новый собственник обязан сохранить архитектурный облик «Олимпийского» (стадиона и бассейна) и функциональное назначение. Однако уже сейчас можно говорить и о планируемых изменениях.

- В обновленном комплексе появятся оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк, центр экстремального спорта, крытый каток, теннисные корты, концертный зал, центр выставок и конференций, многозальный кинотеатр, детский развлекательный центр, спа- и фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 000 машиномест, - сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы.

Борьба за зрителя

На стадионе «Олимпийский» снимают масштабные проекты - «Песню года», «Дискотеку-80», «Премию Муз-ТВ». Но это сборные концерты, а вот собрать «Олимпийский» одному артисту - это некий вызов, проверка популярности (по количеству фанатов). И в последнее время многие звезды российского шоу-бизнеса стремились дать там концерт, чтобы поставить в личном дневнике успехов «done» (сделано). «Олимпийский» собирали Баста (35 000 зрителей), Земфира (30 000 зрителей), Тимати (28 000 зрителей), Oxxxymiron (22 000 зрителей).

Новый собственник обязан сохранить архитектурный облик «Олимпийского»Фото: Алиса ТИТКО

- Особенно важна эта площадка для иностранных артистов. В прошлом году мы делали концерт Стинга на 24 000 зрителей. Привозили несколько лет назад группу «Queen», Мадонну, мюзикл «Нотр-Дам де Пари» с симфоническим оркестром. Билеты на такие шоу раскупают мгновенно, всем не хватает. А, если концертная площадка уменьшится до 6000 мест, то организовать в Москве большой концерт станет проблемой. По сути, российская столица лишится самой большой концертной площадки, - рассказал Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

- Аналогичных площадок нет? – спрашиваю.

- Есть арена на 30 000 и то в Санкт-Петербурге, но там экономически сложнее организовать большой концерт. Все же в Москве покупательская способность выше. В столице из больших площадок остается «Крокус Сити Холл», но это всего 7500 мест. После реконструкции на стадионе «Динамо» будет концертная площадка на 14 000 посадочных мест. Когда на «Ледовой арене» нет хоккейных соревнований, то там проводят концерты на 10-11 тысяч зрителей.

- Но ведь есть же стадионы? Почему бы не проводить концерты на «Спартаке» (50 000 мест) или «Лужниках» (80 000 мест)?

- Это, если речь идет о летнем периоде. А как там делать концерт весной, осенью, зимой? Крыши же нет. Да, и летом бывают дожди, что дискомфорт артисту и зрителям.

Бейонсе с декорациями не развернется

«Олимпийский», конечно, тоже не эталон для концертов, но уже приспособили. Изначально-то его строили к Олимпийским играм в 1980 году, потом там проводились чемпионаты мира по боксу, спортивной гимнастике и другим видам спорта. Концерты стали организовывать позже, тем более привозить зарубежных артистов. Столичные организаторы шоу вспоминают, что единственный концерт в «Олимпийском», который был сделан, как положено, это был Pink Floyd в 1988 году, в СССР еще, когда там не было магазинчиков и рынков. Тогда арена вместила 40 тысяч зрителей.

Сейчас же вторую половину арены не открывают - нет прохода к части трибунам. Все шоу приходится «играть» в длину, теряя места. Концертные организаторы говорят, что по-хорошему из «Олимпийского» надо убрать все магазины и сделать нормальную красивую концертную площадку на 35-40 тысяч мест. Или нужно в Москве строить новый зал на 20-30 тысяч зрителей, по подобию O2 в Лондоне. Ведь такие артисты, как Бейонсе, Мадонна в московских залах даже не смогут свои декорации развернуть. А в «Олимпийском» они показывали свои шоу.

- «Олимпийский» - это единственная такая гигантская площадка с крышей, пожалуй, во всей Европе. Артистам, которые привозят по 10 грузовиков оборудования, удобно. Ни одна крыша не выдержит подвески в несколько тонн, - говорит Сергей Подгорный, продакшн менеджер концертного агентства T.C.I. - Конечно, потерять такую большую площадку, как «Олимпийский» было бы обидно. Придется выкручиваться, привозить артистов, которые согласятся работать в меньших залах.

Дисконт-центры пока на месте – они будут до последнего дня работатьФото: Алиса ТИТКО

- Можно, наверное, организовать два концерта в аренах по 10-14 тысяч, вместо одного для 25 тысяч зрителей?

- Все зависит от конкретного артиста. Например, Дженнифер Лопес давала два концерта в Крокусе, хотя ее шоу было идеально заточено под «Олимпийский». Рок-группа Scorpions давала три концерта подряд. Полноценные шоу на 360 градусов в «Олимпийском» давали Muse, прощальный тур Оззи Осборна собрал 18 000 зрителей, ажиотаж был перед концертом Робби Уильямса - билеты купили 25 000 зрителей.

Мест не хватит

Уже сейчас в ведущих концертных агентствах Москвы говорят о том, артисты перестанут ездить, так как финансово им будет не выгодно. Приедут лишь те, кто собирают меньше 10 тысяч зрителей. А вот Мадонне, Стингу, которые могут продать свыше 30 тысяч билетов, просто негде будет выступать. А приезжать на два дня – затратное дело. Идти на худшие условия артисты просто не будут. В Москве, конечно, строятся новые концертные площадки, но маленькие. В «Зарядье» недавно открыли концертный зал филармонической музыки на 1500 посадочных мест, совсем скоро презентуют киноконцертный зал на территории делового центра «Москва-Сити» - там 1576 мест.

- Пока не подтверждают, но ходят разговоры, что реконструируют старый Дворец спорта – там может быть до 20 000 тысяч мест, - говорит Эд Ратников, глава концертного агентства T.C.I.

«Олимпийский» тоже устарел, артисты жалуются на звук. Свое новое шоу показать в нем хотела бы и популярная в России певица Светлана Лобода, но решила дать два концерта в «Крокус Холле» - зал хоть и меньше, зато звук лучше.

- На «Олимпийском» ни черта не слышно. Каждый раз, приходя на концерты своих коллег, я ругаюсь, потому что я ничего не понимаю, не разбираю слова. Люди стремятся к лаконичности, красоте. Мое новое шоу будет именно таким, - рассказывала Светлана Лобода своим подписчикам в Инстаграме.

- Как раз звук - не проблема, можно сделать идеальный. А вот, если сократят количество мест, то это уже никак не исправить, - говорит Ильдар Бакеев, генеральный директор компании-организатора Ildar Bakeev Entertainment.

Модную одежду вывозят, устаревшей еще торгуют

До декабря торговые площади в «Олимпийском» еще сдают в арендуФото: Алиса ТИТКО

Какая сейчас обстановка в «Олимпийском»? Шоу до конца 2018 года состоятся, среди них Roger Waters, Тонни Роббинс (впервые в России), UFC Fight Night Moscow, БИ-2, «Ночные Снайперы. 25 лет», «Алиса. 35 лет», «Леонид Агутин - 50 лет», L'One, Jamiroquai, Филипп Киркоров, «Ленинград», «Песня года». А после концертов не будет, как минимум два года. «Выселять» с января 2019 года планируют и арендаторов магазинов.

- Нам еще пока ничего не говорили. Но у нас есть другие магазины, если что переедем в них, - говорят в меховом салоне «Elena furs».

- Мы слышали, что до конца года торговать можно, а потом ремонт. Но после торговые площади станут даже больше и комфортнее, - говорят в Магазине профессиональной косметики.

- У нас скидки до 90% не связаны с переездом, - говорит продавец магазина Calvin Klein.

- Может ремонт в этой арене начнут и не сразу, а с 2020 года. Надеемся, что еще поторгуем здесь, слышали, что торговый центр здесь будет, - говорят в дисконт-магазине «Ecco».

В самом «Олимпийском» говорят, что до декабря торговые площади еще сдают в аренду по 2 245 рублей за квадратный метр в месяц (пример, площадь 106 кв.м. обойдется ежемесячно в 238 000 рублей).

- Точно до декабря будем сдавать площадки, а потом будет ремонт. О дальнейшем продлении аренды пока говорить не можем. Окончательный план реконструкции мы не знаем, - рассказали в отделе аренды спорткомплекса «Олимпийский». – Но некоторые арендаторы магазинов и кафе уже стали выезжать, не дожидаясь окончания аренды. Их тоже можно понять – неопределенность. Дисконт-центры пока на месте – они будут до последнего дня работать.

- Говорят, что как раз торговая часть станет значительно больше, а концертную площадку уменьшат, - говорю.

- Не могу подтвердить или опровергнуть. Посмотрим, что будет после ремонта.