В больнице скончался 31-летний мужчина, который в центре Москвы расстрелял полицейских

СЕГОДНЯ 10:35 2018-08-24T10:52:37+03:00

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В ночь на пятницу в одной из московских больниц скончался мужчина, накануне напавший на двух московских полицейских. Напомним, это произошло около 20.00 в центре столицы - в переулке Сивцев Вражек.

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудники полиции в форме шли по улице, внезапно дорогу перебежал мужчина, который буквально с нескольких метров открыл огонь из пистолета. Полицейские нападения не ожидали и поспешили спрятаться за припаркованные рядом машины. Открыли ответный огонь. В перестрелку один из сотрудников полиции был ранен в ногу, а нападавший получил ранение в голову.

- По словам сотрудников, мужчина выглядел неадекватно – он даже не пытался спрятаться от ответного огня, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Раненого стрелка доставили в больницу с тяжелым ранением в голову. В реанимации его прооперировали, но спустя несколько часов мужчина скончался.

Личность нападавшего уже установлена - 31-летний Ренат Кунашев.

- Мужчина - уроженец города Баксан в Кабардино-Балкарии, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Какое-то время назад он переехал в Санкт-Петербург, работал на складе одной из крупных сетей продуктовых магазинов. Несколько месяцев назад перебрался в Москву. Чем он здесь занимался, пока неизвестно.

Вооружённое нападение на полицейских в Москве.

В соцсетях у Канашева несколько страничек, но со всех он предварительно удалил свои фотографии. В закладках - группы, посвященные исламу и кабардинцам Москвы.

Cейчас выясняют происхождение пистолета, который был вооружен Кунашев. Это пистолет Стечкин - серьезное оружие, которым вооружают сотрудников российских спецподразделений.

- Это довольно надежный пистолет, еще один его плюс - в обойме 20 патронов, - говорит наш источник. – Например, у более распространенного пистолета Макарова - от 8 до 12 патронов.

Следователи разыскивают близких убитого уроженца Северного Кавказа.

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