2018-08-24T12:04:58+03:00
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Фестиваль «Спасская башня-2018» в Москве: программа, участники

24 августа в Москве на Красной площади открывается фестиваль «Спасская башня»
Оксана ФОМИНА
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Каждый фестивальный день на Красной площади завершается грандиозным фейерверком. От восторга душа замирает!Каждый фестивальный день на Красной площади завершается грандиозным фейерверком. От восторга душа замирает!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2018 году году на брусчатку Красной площади выйдут: Имперский юношеский оркестр из Великобритании, Кельтский оркестр волынок и барабанов, Международная команда ирландских танцев, Конная ассоциация Кордовы (Испания), Оркестр берсальеров из города Сан-Дона-ди-Пьяве (Италия), коллектив «Банда Монументаль» (Мексика), Оркестр карабинеров князя Монако, Военный оркестр вооруженных сил Мьянмы, Голландский оркестр на велосипедах, военный оркестр королевской гвардии Омана, корпус «Старых гренадеров» Женевы, военный оркестр Шри-Ланки и множество российских коллективов. Прозвучат национальные мелодии, классические произведения, а также музыкальные приветы для России.

Шоу фестиваля "Спасская башня" будут проходить ежедневно по вечерам (одевайтесь теплее, на трибунах будет очень холодно!). В финале зрителей ждeт 3D-видеопроекция красивых узоров на Покровском соборе и праздничный фейерверк.

25 августа участники фестиваля пройдут парадом по ВДНХ (12.00). А 1 сентября (12.00) часть коллективов выступит в парках столицы («Царицыно», Измайловский», «Красная Пресня», Сад им. Баумана, «Зарядье», «Кузьминки»). Послушать их можно будет бесплатно.

По традиции на фестивале заработает бесплатный детский городок. Там пройдут выступления детских коллективов, мастер-классы. Откроются творческий, исторический, музыкальный, патриотический и военный шатры и даже автодром. Запланированы квесты и конкурсы для всей семьи.

Днем также можно посмотреть выступления конных коллективов.

Подробности

ГДЕ: Красная площадь, м. «Площадь Революции», «Охотный Ряд». 24 августа - 2 сентября.

Цена билетов: 1000 - 6000 руб.

ПОСМОТРИМ

Хрупкие шедевры

В Парке ремесел ВДНХ - Фестиваль стекла

Moscow Glass Fest пройдет уже во второй раз. На него соберутся несколько десятков мастеров стекольного искусства со всей страны. Шедевры из стекла выставят в лектории «Дома ремесел» (павильон № 47). Представлены будут разные техники: скульптура, оптическое стекло, мозаика, инсталляции и арт-объекты.

Гвоздь программы - шоу-выступление стеклодувов. На открытой площадке у «Дома ремесел» мастера продемонстрируют, весь процесс создания хрупких вещиц. При желании попробовать себя в этом непростом ремесле сможет каждый желающий.

Запланировано 20 мастер-классов в разных техниках: лэмпворк, фьюзинг, витраж, мозаика, роспись по стеклу, гравировка. Вместе с наставником каждый изготовит бусину, подвеску или магнитик.

ВДНХ, Парк ремесел, м. «ВДНХ», 25 и 26 августа, 11.00 - 19.00. Вход свободный. Мастер-классы платные.

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Фестиваль «Спасская башня»-2018: на Красной площади выступят военные оркестры со всего света

Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в прошлом году отметил десятилетний юбилей. С 2007-го года в конце августа-начале сентября на Красной площади в Москве соревнуются в мастерстве военные оркестры из разных стран мира. На данный момент на легендарной брусчатке выступили уже 140 коллективов. Среди них были и кельтский оркестр волынок и барабанов, и египетский военный симфонический оркестр, и музыканты корпуса карабинеров из Италии. (подробности)

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