2018-08-24T15:06:43+03:00
Происшествия

Актер из сериалов «Интерны» и «Карпов» заявил в полицию об исчезновении жены и грудного ребенка

Дмитрий Файнштейн говорит, что у супруги случилась постродовая депрессия
Семен ЕЛЕНИН
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Актер Дмитрий Файнштейн с пропавшей супругой.Актер Дмитрий Файнштейн с пропавшей супругой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Актер Дмитрий Файнштейн, игравший во многим популярных сериалах, сообщил об исчезновении жены и полуторамесячного сына. Минувшей ночью он написал заявление в полицию. 29-летняя женщина с ребенком объявлены в розыск.

- В понедельник мы с супругой поссорились, - рассказал Дмитрий корреспонденту «Комсомольской Правды». - Мне казалось, что ссора закончилась примирением, мы успокоились и пришли к компромиссу. На следующий день утром я уехал на работу. Звонил в течение дня - телефон жены был выключен. Она появилась в сети вечером, она сказала, что уехала к подружке в Ростов и сбросила звонок.

Подружку Файнштейн знал. Перезвонил ей и попросил дать трубку жене. Та, со слов актера, расстерялась. Он считает, что в Ростове ее жены и сына нет. Женщина исчезла в неизвестном направлении и не выходит на связь уже трое суток.

- Я переживаю за нее и за сына, - говорит Файнштейн. - Уже сейчас я понимаю, что у супруги, вероятно, случилась постродовая депрессия. Роды были тяжелыми, с кесаревым сечением. Началось странное поведение. Она начала меня обвинять в том, что я якобы присваиваю детские деньги. Хотя вообще мы живем на то, что я зарабатываю в кино и театре.

Супруга актера исчезла в неизвестном направлении и не выходит на связь уже трое суток. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Супруга актера исчезла в неизвестном направлении и не выходит на связь уже трое суток.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Заявление в полиции приняли?

- Да. Позже перезвонили из главка и сказали, что будут предпринимать все усилия для поиска моей жены и ребенка.

45-летний Дмитрий Файнштейн снимается с начала 2000-х. Выпускник Института современного искусства. В его фильмографии - известные сериалы «Интерны», «Карпов», «Следственный комитет».

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