Очередной «врач»-мигрант без лицензии едва не угробил двухлетнего мальчика в Подмосковье

СЕГОДНЯ 14:40 2018-08-24T15:15:27+03:00

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Полтора месяца назад после смерти пациентки в столице закрыли клинику, где врачи-киргизы принимали только своих земляков. Как выяснилось, под вывеской медцентра «Асклепий» скрывался подпольный абортарий. И вот очередное ЧП с участием липового медика, на сей раз – из Таджикистана.

Накануне главного мусульманского праздника Курбан-байрам, который отмечался 21 августа, семейная пара - тоже таджики - из поселения Десеновское на территории Новой Москвы решила на дому сделать обрезание своему двухлетнему сыну. 54-летний Сарвар Шофозилов, представлявшийся педиатром и хирургом, уверял, что это минутное дело. Но после операции ребенку стало плохо.

- У малыша начались судороги и анафилактический шок. В состоянии комы его доставили в городскую клиническую больницу, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе ГСУ СК по Москве. - По данным следствия, подозреваемый не имел лицензии на осуществление медицинской деятельности.

По словам родителей, этого «доктора» им посоветовали знакомые. Шофозилов, много лет назад перебравшийся из Таджикистана в Подмосковье, а потом и в Москву, официально числился безработным, но зарабатывал «врачеванием» на дому. На его страничке в «Одноклассниках» - сплошь околомедицинские цитаты и статусы: «Естественные силы внутри нас - истинные врачеватели болезней», «Благодарность - это вакцина, противоядие и антисептик». Теперь в этих сомнительных методах лечения предстоит разобраться следователям.

Возбуждено уголовное дело, за нелегальный бизнес горе-«врачу» грозит до трех лет за решеткой. Ждать суда виновник ЧП будет под подпиской о невыезде. К счастью, благодаря экстренной госпитализации на вертолете малыш выжил и уже идет на поправку. Между тем, вины родителей это не умаляет: подобные операции можно проводить только в стационаре и только после полноценного медобследования пациента.