Сервис по вызову дворников планируют запустить в Москве

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-24T17:07:48+03:00

У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Похоже, скоро москвичи смогут вызывать дворника для уборки, например, снега перед своим подъездом так же, как сейчас заказывают такси. В правительстве Москвы в рамках программы «Умный город-2030» обсуждают идею создания системы уборки города по принципу работы агрегаторов такси. Об этом сайту мэра Москвы mos.ru рассказал заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий Алексей Чукарин.

Для этого запустят мобильное приложение, с помощью которого жители будут вызывать дворников к местам, где нужна уборка.

«У нас иногда возникают ситуации, когда дворники физически не справляются с объемом работ. Техника не спасает, потому что не везде она может пройти», - объяснил Алексей Чукарин.

По его словам, в созданном для таких ситуаций приложении можно будет вызвать не только дворников из управляющих компаний, но и фрилансеров. Последним за работу станут платить уже из своего кошелька горожане. А за зарплату дворников отвечают управляющие компании. Напомним, в прошлые зимы во время сильных снегопадов предприимчивые москвичи с лопатами предлагали свои услуги - за деньги откопать машину из сугроба или почистить дорожку от снега во дворе. В среднем тогда за освобождение авто из снежного плена брали около тысячи рублей.