Провалившийся под землю КамАЗ парализовал центр Москвы

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-24T17:35:59+03:00

Асфальт не выдержал вес грузовика, и задние колеса машины буквально увязли в образовавшейся на дороге яме Фото: ВКонтакте

Инцидент произошел на улице Большой Ордынке около сегодня днем, убрать грузовик не могли несколько часов [видео]

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Груженый песком КамАЗ ушел под землю в самом центре Москвы - на улице Большой Ордынке, прямо напротив станции метро “Третьяковская”. Асфальт не выдержал вес грузовика, и задние колеса машины буквально увязли в образовавшейся на дороге яме. Инцидент произошел сегодня днем, убрать машину не могли несколько часов. По-прежнему частично парализовано и автомобильное движение.

- Грузовик уже отбуксировали, - сообщили в столичном Центре организации дорожного движения Москвы. - Движение по улице запущено по одной полосе.

В столичном ГИБДД отметили, что произошедшее не является ДТП: никакого столкновения не было, водитель был трезв. Скорей всего, речь идет именно о коммунальной аварии. Пострадавших в результате происшествия нет. Сейчас на месте работают коммунальные службы столицы, о причинах произошедшего они пока не сообщают.

В ЦОДД предупреждают, что из-за аварии маршруты городского транспорта также были изменены и советуют объезжать затор по Кадашевской набережной.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, заторы в районе Большой Ордынки составляют 6 баллов.