Мастер-класс от городских СМИ: 1 сентября на Поклонной горе состоится XVIМосковский фестиваль прессы

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-24T18:39:54+03:00

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Десятки издательских домов и медиакомпаний, среди которых «Комсомольская правда» и многие другие примут участие в традиционном фестивале прессы на Поклонной горе, который в этом году пройдёт 1 сентября. Фестиваль состоится уже в 16 раз, и, хотя он и сохранил в своем названии принадлежность к газетной индустрии, масштаб и характер мероприятия с каждым годом меняется, как и сами СМИ, которые уже сегодня взаимодействуют с читателями в самых разных форматах, начиная от текста на бумаге до видео. Вот и в этом году впервые на фестивале появится отдельная Digital-зона, которая задаст новую планку в развитии фестиваля как уникальной ежегодной площадки встречи редакций с читателями.

Главным лейтмотивом мероприятия станет лозунг «Встречай то, о чём читаешь». Вся территория этого медиагорода будет поделена на тематические зоны, которые будут соответствовать рубрикам в газетах или на новостных сайтах. Насыщенная и увлекательная программа будет ждать посетителей в зонах «Бизнес», «Digital», «Увлечения», «Дети», «Спорт и здоровье» и «Книги».

Известный российский метеоролог, директор «Гидрометцентра России» Роман Вильфанд поделится своим видением изменения климата. Среди других тем Бизнес-сектора – развитие фондов целевых капиталов, роль отраслевой прессы в строительной индустрии, почтовое дело и другие.

В секторе Digitalжурналисты и специалисты в сфере цифрового маркетинга поделятся секретами успешного ведения блогов, продвижения стартапов в школах и производства мультимедийной дата-журналистики.

С одиссеей своих увлекательных путешествий и неожиданных встреч в секции «Увлечения»посетителей познакомят авторы топовых изданий, а на «Детской» площадке юных гостей будет ждать масса приятных сюрпризов и встреч.

В тематическом секторе «Книги» можно будет не только ознакомиться с новинками научно-популярной и школьной литературы, но и узнать много интересного о самом производстве книг.

И, конечно, какой же праздник без спорта. Посетители зоны «Спорта» узнают много полезного о здоровом питании, а также получат рекомендации от опытных инструкторов по поддержанию физической формы.

А праздничную атмосферу дополнит музыкальный фестиваль «Народы Москвы».