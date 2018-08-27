Джульетта, Дональд, Герда, Арамис: редкие имена новорожденных москвичей
Придумать имя ребенку - для одних родителей целая головоломка, потому что хочется выделить малыша среди других, для других - проще простого, взглянув в рейтинг популярных.
- Самыми популярными именами в Москве остаются София (Софья) и Александр, - сообщают на портале mos.ru. - Рейтинг популярности детских имен по сравнению с прошлым годом почти не изменился.
А вот необычными именами москвичи удивляют, так в начале года (январь-февраль 2018 года) на свет появились мальчики Дональд, Уолтер, Яго и Томислав.
Через пару лет в детском саду можно будет встретить Арамиса. Такое же имя носит один из мушкетеров в романах Александра Дюма.
Девочек тоже называли необычными именами, в ЗАГСах Москвы уже зарегистрировали имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. Одну москвичку назвали в честь юной возлюбленной Ромео из шекспировской трагедии - Джульеттой, другой новорожденной дали имя главной героини сказки Андерсена "Снежная королева" — Герды.
Нравятся москвичам и необычные славянские и греческие имена. Мальчики получили имена Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. В числе подобных редко женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.
- Редкое для нашего города имя обычно дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец, - считает Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы. - Хотя какой-то заметной тенденции увеличения числа необычных имен у новорожденных мы в последнее время не наблюдаем. Напротив, москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки.
ТОП-10 самых востребованных имен для мальчиков*
1. Александр,
2. Михаил,
3. Максим,
4. Даниил (а также Данила и Данил),
5. Артем,
6. Иван,
7. Дмитрий,
8. Кирилл,
9. Марк,
10. Матвей.
ТОП-10 самых востребованных имен для девочек*
1. София (или Софья),
2. Мария,
3. Анна,
4. Алиса,
5. Виктория,
6. Анастасия,
7. Полина,
8. Александра,
9. Варвара,
10. Елизавета.
*данные ЗАГСа Москвы за январь и февраль 2018 года
КСТАТИ
В начале сентября в столице ожидается свадебный бум - в День города, а также накануне праздника заключить брак планируют 1865 пар.
- В честь 871-летия города для молодоженов, помимо традиционного марша Мендельсона, будет звучать гимн Москвы, - рассказали в столичном Управлении ЗАГС.
КСТАТИ
Названы самые популярные с 1991 года имена в Москве
В столичном ЗАГСе взяли статистику с 1991 года и определили, что чаще всего детей в Москве называли Анастасия и Александр.
- За 26 лет в городе появилось 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек, - сообщили в мэрии Москвы (подробности)