2018-08-27T10:46:05+03:00
Общество

Джульетта, Дональд, Герда, Арамис: редкие имена новорожденных москвичей

Также в правительстве Москвы назвали самые популярные имена, которые дают малышам в столице
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Рейтинг популярных имен у москвичей по сравнению с 2017 годом не изменился - в моде Александры и Софии.Рейтинг популярных имен у москвичей по сравнению с 2017 годом не изменился - в моде Александры и Софии.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Придумать имя ребенку - для одних родителей целая головоломка, потому что хочется выделить малыша среди других, для других - проще простого, взглянув в рейтинг популярных.

- Самыми популярными именами в Москве остаются София (Софья) и Александр, - сообщают на портале mos.ru. - Рейтинг популярности детских имен по сравнению с прошлым годом почти не изменился.

А вот необычными именами москвичи удивляют, так в начале года (январь-февраль 2018 года) на свет появились мальчики Дональд, Уолтер, Яго и Томислав.

Через пару лет в детском саду можно будет встретить Арамиса. Такое же имя носит один из мушкетеров в романах Александра Дюма.

Девочек тоже называли необычными именами, в ЗАГСах Москвы уже зарегистрировали имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля. Одну москвичку назвали в честь юной возлюбленной Ромео из шекспировской трагедии - Джульеттой, другой новорожденной дали имя главной героини сказки Андерсена "Снежная королева" — Герды.

Нравятся москвичам и необычные славянские и греческие имена. Мальчики получили имена Святополк, Амвросий, Дар, Поликарп, Леонтий, Домислав, Северьян, Никанор и Евстафий. В числе подобных редко женских имен оказались Ладислава, Добромира, Гликерия, Ладомира, Степанида, Мстислава, Ива, Муза и Весна.

- Редкое для нашего города имя обычно дают ребенку в семье, где один из родителей иностранец, - считает Ирина Муравьева, начальник Управления ЗАГС Москвы. - Хотя какой-то заметной тенденции увеличения числа необычных имен у новорожденных мы в последнее время не наблюдаем. Напротив, москвичи все чаще называют детей традиционными именами, которые носили их мамы, папы, дедушки и бабушки.

ТОП-10 самых востребованных имен для мальчиков*

1. Александр,

2. Михаил,

3. Максим,

4. Даниил (а также Данила и Данил),

5. Артем,

6. Иван,

7. Дмитрий,

8. Кирилл,

9. Марк,

10. Матвей.

ТОП-10 самых востребованных имен для девочек*

1. София (или Софья),

2. Мария,

3. Анна,

4. Алиса,

5. Виктория,

6. Анастасия,

7. Полина,

8. Александра,

9. Варвара,

10. Елизавета.

*данные ЗАГСа Москвы за январь и февраль 2018 года

КСТАТИ

В начале сентября в столице ожидается свадебный бум - в День города, а также накануне праздника заключить брак планируют 1865 пар.

- В честь 871-летия города для молодоженов, помимо традиционного марша Мендельсона, будет звучать гимн Москвы, - рассказали в столичном Управлении ЗАГС.

КСТАТИ

Названы самые популярные с 1991 года имена в Москве

В столичном ЗАГСе взяли статистику с 1991 года и определили, что чаще всего детей в Москве называли Анастасия и Александр.

- За 26 лет в городе появилось 76 797 мальчиков с именем Александр, а имя Анастасия получили 86 117 девочек, - сообщили в мэрии Москвы (подробности)

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