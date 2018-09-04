Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2018» стартует 6 сентября в Москве

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-31T22:03:33+03:00

Одно из самых ожидаемых событий года, VI Всемирный фестиваль циркового искусства «ИДОЛ», пройдет с 6 по 9 сентября в Большом Московском цирке

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Он соберет на столичном манеже более 20-ти ярчайших цирковых номеров и аттракционов, большинство участников которых выступят в Москве впервые.

Постоянный организатор и ведущий фестиваля директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный на этот раз будет представлять конкурсантов в паре с телеведущей и певицей Юлией Ковальчук.

Программа «ИДОЛ-2018» делится на три части: первый день – открытие фестиваля, второй и третий дни отведены под конкурсные номера – их и будет оценивать три независимых состава жюри. В четвертый, заключительный, день фестиваля зритель увидит грандиозное гала-представление его призеров.

В состав профессионального жюри войдут деятели культуры и цирковой индустрии. Они вручат победителю фестиваля «Золотого Идола». Оценивать все выступления наряду с профессиональным жюри традиционно будут медиа жюри (представители СМИ) и зрители. Своим голосованием они определят достойных обладать наградами «Золотой Манеж» и «Золотой зрительный зал».

В эти дни на манеж одного из крупнейших цирков мира выйдут те, кто готов блеснуть талантом и продемонстрировать жюри и публике результат своего многолетнего труда. Волнение, боль, мучительные поиски, непрерывные репетиции останутся за кулисами. Зрители увидят настоящее шоу: красивые, опасные, драматичные, веселые, но совершенно разные и непременно рекордные номера, всегда на грани человеческих возможностей.

В числе участников Всемирного фестиваля циркового искусства «ИДОЛ-2018» заявлены артисты из Аргентины, Израиля, Германии, Испании, Франции, Китая, Монголии, Перу, КНДР, США, Чехии, Эфиопии, России. Всего 130 участников и более 20-ти ярких неповторимых номеров. «ИДОЛ-2018» представит зрителям и членам международного жюри калейдоскоп достижений в области циркового искусства, прошедших кастинг отборочной комиссии фестиваля. Каждый номер – это неповторимая история, которая не оставит равнодушным ни одного зрителя. И такие истории расскажут не только люди, но и животные: бегемоты, обезьяны, верблюды, львы, собаки и павлины.

Традиционно фестиваль «ИДОЛ» предстанет как завораживающий яркий спектакль, в каждой детали которого воплощен замысел художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного, режиссера Евгения Шевцова, главного балетмейстера Ольги Полтарак и главного художника Надежды Русс. Из года в год «ИДОЛ» меняет свой стиль и обрамление номеров. Нынешний фестиваль будет не похож на прежние. В нем найдет свое отражение направление научной фантастики - стимпанк.

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