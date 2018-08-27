До конца 2019 года у каждого москвича появится электронная медкарта

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-27T13:59:40+03:00

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Глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун дал интервью Агентству городских новостей «Москва». Публикуем основные цитаты.

«С ВРАЧОМ МОЖНО БУДЕТ ОБЩАТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ»

- Задача номер один сегодня - это интеграция в Единую медицинскую информационную систему (ЕМИАС) всех стационаров. На уровне поликлиник этот процесс уже практически закончен. Мы откроем доступ москвичей к своим электронным медкартам, чтобы каждый мог просмотреть свою историю болезни. Я думаю, что где-то к концу следующего года такая возможность появится. Сейчас в двух пилотных поликлиниках мы также «обкатываем» технологию дистанционного общения врача и пациента, в том числе с помощью передачи изображения. Эти телемедицинские технологии также заложены в возможности системы ЕМИАС.

«ДЛЯ ДОЗВОНА В «СКОРУЮ» ДОСТАТОЧНО ТРЕХ СЕКУНД»

- Нормативные документы Минздрава ориентируют российских медиков на то, что «скорая» должна приезжать на экстренный вызов не позднее чем через 20 минут. В Москве это время составляет 11,7 минуты. Такое быстрое реагирование московской «скорой» - это результат огромного комплекса организационных мероприятий, в том числе, увеличение числа диспетчеров, внедрение системы GPS и ГЛОНАСС, которые позволяют видеть каждую бригаду, работающую в городе в течение суток. В московскую «скорую» сегодня дозвониться очень просто. Диспетчер отвечает через три - максимум пять секунд, что очень быстро.

Руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун на радиостанции `Комсомольская правда`.Фото: Иван МАКЕЕВ

«В СТОЛИЦЕ ПОСТРОЯТ СЕМЬ МЕДКОМПЛЕКСОВ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ»

- По решению мэра Сергея Собянина в Москве планируется строительство семи комплексов для оказания экстренной медицинской помощи. Это расширенные приемные отделения. Таких комплексов на первом этапе появится семь - в больнице имени Вересаева, больнице имени Буянова, во взрослой больнице имени Филатова, больнице имени Жадкевича, НИИ Склифосовского, больнице имени Боткина и в Первой градской больнице. В них разместят кабинеты для приема пациента, рентгеновский комплекс, КТ, МРТ, эндоскопический комплекс, лабораторный комплекс, блок экстренных операционных, блок реанимационных, блок палатного отделения на 30 коек, где человек будет находиться в течение суток, ангиограф, потому что эти больницы являются региональными сосудистыми центрами. Это будет комфортно для пациентов, сэкономит много времени и позволит оптимально использовать все ресурсы. Если в силу чрезвычайных обстоятельств происходит массовое поступление пациентов, то такие мощные узлы позволяют быстрее справляться с задачей. Сейчас проектирование практически всех центров закончилось. Они проходят экспертизу, и в течение пяти лет все это будет сделано.