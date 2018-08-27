2018-08-27T15:32:36+03:00
Здоровье

Врачи Морозовской больницы проведут прием детей в районных поликлиниках

Специалисты осмотрят пациентов без записи и направлений
Светлана ВОЛКОВА
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На консультации можно побывать без предварительной записи и направлений.На консультации можно побывать без предварительной записи и направлений.Фото: Олег УКЛАДОВ
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К врачам Морозовской детской больницы можно будет попасть на прием в обычной районной поликлинике. До конца этого года каждый месяц во всех округах проводятся Дни открытых дверей для детей с врожденными и приобретенными пороками развития.

Прием будут проводить детский хирург, детский уролог-андролог, травматолог-ортопед, торакальный хирург, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, а также акушер-гинеколог детского и юношеского возраста.

В сентябре каждый вторник Дни открытых дверей от врачей Морозовской детской больницы проходят в Троицком и Новомосковском округах. К примеру, 4 сентября с 10.00 до 15.00 к специалистам можно прийти в детскую поликлинику при Троицкой городской больнице. А 18 сентября в эти же часы - в больницу «Кузнечики» в поселении Рязанское. Подробное расписание - на сайте департамента здравоохранения Москвы.

На консультации можно побывать без предварительной записи и направлений. С собой нужно принести полис ОМС и свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина России для родителей, а также медицинские выписки и результаты анализов, если они есть. При необходимости пациенты смогут продолжить обследование и лечение в Морозовской детской больнице.

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