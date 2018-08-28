2018-08-27T21:33:17+03:00
Общество

Наше Подмосковье Начни свой бизнес в Московской области!

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки предпринимательства в регионе
Олег РУБАШОВ
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Андрей Воробьёв выступил на форуме «Территория бизнеса». Фото: Денис ТРУДНИКОВАндрей Воробьёв выступил на форуме «Территория бизнеса». Фото: Денис ТРУДНИКОВ
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27 августа в Красногорске прошел предпринимательский форум «Территория бизнеса». Коммерсанты и представители власти собрались вместе, чтобы обсудить развитие экономики региона.

В чем секрет успешного бизнеса? Как может вырасти экономика за 5 лет? Какая бизнес-модель актуальна для России? Чем власть может помочь предпринимателю? На эти и многие другие вопросы в рамках открытого интервью известному предпринимателю и филантропу Оскару Хартманну отвечал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

- В этом году экономический рост Московской области составляет 3,9%, в прошлом году было 3,6%, - рассказал Воробьёв. - Это неплохая цифра. Наша задача - сохранять темп и поддерживать рост не меньше 4%.

На своей странице в Инстаграме Андрей Воробьёв (andreyvorobiev) отметил: «С каждым годом Подмосковье увеличивает экономический рост. Сегодня Московский регион обеспечивает 30% валового продукта России. Впереди цель - сохранять темп и поддерживать рост не меньше 4%. Нам есть к чему стремиться. Только вперед!»

- Мы заинтересованы, чтобы доля малого и среднего бизнеса росла, - сказал губернатор. - Надо находить новые точки роста на территориях, удаленных от МКАД, таких как Серебряные Пруды, Озеры, Талдом. Я очень надеюсь, что этот форум позволит нам найти новых партнеров.

Языком цифр Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Языком цифрФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Оскар Хартманн спросил Андрея Воробьёва, как развиваются индустриальные парки и особые экономические зоны в Подмосковье, как меняется инвестиционный климат, что можно сделать для снижения административного барьера.

- Не нужно принимать лишних ограничительных законов, создавать дополнительные сложности, бюрократические препоны для бизнеса, - считает Воробьёв. - Мы постоянно с этим боремся, уходим от «чиновника», стараемся оцифровывать все документы. Существуют жестко регламентированные сроки. Мы единственный регион, который имеет Центр содействия строительству. И сегодня в него обращаются сотни и сотни новых предпринимателей.

Под конец интервью Хартманн попросил губернатора «описать будущее через 5 лет, через 10 лет, что будет в Подмосковье, чего нет сегодня».

- Я хочу, чтобы все присутствующие в зале нашли себя, организовали собственное дело, успешно прошли через тернии к звездам, к успеху, - ответил Андрей Воробьёв. - Я верю, что у нас в стране есть огромное количество возможностей, умных людей, способных реализовать самые смелые амбиции.

Форум «Территория бизнеса» организован университетом «Синергия» при поддержке подмосковного правительства и Сбербанка. На мероприятие приехало более шести тысяч предпринимателей из разных регионов России.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КонкретноФото: Дмитрий ПОЛУХИН

На форуме Московская область и Сбербанк договорились о сотрудничестве при модернизации коммунальных объектов, ремонте дорог, строительстве школ, обновлении парка общественного транспорта и техники ЖКХ.

- Особенность этого соглашения в том, что мы постарались отразить здесь наиболее приоритетные для двух сторон сферы развития, - сказал зампредседателя регионального правительства - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. - Мы рассчитываем на то, что в наших финансовых программах Сбербанк будет занимать, как и прежде, лидирующее партнерское место.

Для развития и поддержки предпринимателей в Подмосковье при поддержке регионального правительства создана сеть коворкингов «Старт». С 2016 года офисные центры для предпринимателей, инициаторов стартапов и фрилансеров открыты в 15 крупных городах региона. А до конца года в Подмосковье откроется еще два новых коворкинга «Старт» - в Жуковском и Пушкине.

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